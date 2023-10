Bí Réidh don Chith Meiteor Orionid Mhór An Deireadh Seachtaine seo

Má tá seó neamhaí iontach á lorg agat, ná déan dearmad breathnú suas an deireadh seachtaine seo chun spléachadh a fháil ar an gcith Meteor Orionid. Tá an cith le buaicphointe ag 8 pm ET Dé Domhnaigh, ach is féidir meteors sofheicthe a fheiceáil ag stríoc trasna na spéire an deireadh seachtaine ar fad, le ráta idir 10 agus 20 meteor in aghaidh na huaire. Is féidir an ócáid ​​réalteolaíoch seo a fheiceáil ó aon chuid den domhan i rith na hoíche.

Chun an seans is fearr a bheith agat go bhfaighidh tú meteor, moltar duit a bheith amuigh go luath ar maidin. Beidh an radiantach, arb é an pointe as ar tháinig na meteors de réir dealraimh, ar a airde timpeall 2 rn in aon chrios ama. Mar sin féin, molann an Dr Ashley King, taighdeoir eolaíochta pláinéadach le Músaem Stair an Dúlra i Londain, go dtosóidh meteors le feiceáil chomh luath agus a éiríonn sé dorcha.

Fachtóir amháin le breithniú ná céim na gealaí le linn an imeachta seo. An deireadh seachtaine seo, beidh an ghealach ina chéad chéim ráithe agus socróidh sí gar do mheán oíche. De réir an Chumainn Meteor Meiriceánach, d'fhéadfadh go gcuirfeadh gealtacht na gealaí isteach beagán ar infheictheacht meteor. King comhairle ag fanacht leis an ghealach a shocrú le haghaidh coinníollacha féachana is fearr. Fiú má tá tú i gcathair le truailliú solais, ba cheart duit a bheith fós in ann cúpla meteor a fheiceáil le beagán foighne.

Tarlaíonn an cith Meteor Orionid gach bliain de réir mar a théann an Domhan tríd an smionagar a fhágann Cóiméad Halley ina dhiaidh. De réir mar a théann na blúirí isteach in atmaisféar an Domhain, cruthaíonn siad stríocanna dazzlinge solais sa spéir. Ainmnítear an cith meitéar seo as an réaltbhuíon Orion, as a bhfeictear go radaíonn na meitéar.

Ná caill an deis seo chun an taispeántas álainn de thinte ealaíne an dúlra a fheiceáil. Aimsigh áit dorcha amach ó shoilse na cathrach, lig siar agus bain sult as an seó iontach a chruthaigh an cith Meteor Orionid.

