Bunús Fháinní na Satarn arna nochtadh ag Insamhaltaí Supercomputer

Thug staidéar nua a rinne NASA, Ollscoil Durham, agus Ollscoil Ghlaschú léargais luachmhara ar bhunús fáinní íocónacha Satarn. Tugann an taighde le tuiscint go bhféadfadh na fáinní a bheith déanta as smionagar dhá ghealach oighreata a imbhuail agus a ilroinnte na céadta milliún bliain ó shin.

Moladh sa staidéar gur dócha go raibh an dá ghealach ginearaí cosúil ó thaobh méide le Dione agus Rhea, dhá cheann de ghealacha láithreach Satarn. Bhí tuairimíocht ann freisin go bhféadfadh sé go raibh tionchar ag an smionagar nach raibh sna fáinní tar éis an imbhuailte ar fhoirmiú na ngealacha seo, mar aon le gealacha eile atá i bhfithis na Satarn faoi láthair.

Fuarthas tomhais roimhe seo ar chórais Satarn go príomha ó spásárthach Cassini a chaith breis is deich mbliana ag breathnú ar an bpláinéad agus a thimpeallacht. Ag anailísiú sonraí ó spásárthach Cassini, fuair taighdeoirí amach go bhfuil fáinní Satarn níos óige ná mar a chreidtear roimhe seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar bhunús fáinní Satarn, bhain an fhoireann eolaithe úsáid as sárríomhaire COSMA in Ollscoil Durham. Ag baint úsáide as bogearraí foinse oscailte SWIFT, rinne siad ionsamhlú ar chásanna imbhuailte éagsúla idir gealaí réamhtheachtaithe i gcóras Satarn. Rinneadh na hionsamhlúcháin seo ar thaifeach níos mó ná 100 uair níos airde ná staidéir roimhe seo, rud a thug léargas nach bhfacthas riamh roimhe d'eolaithe.

Tar éis anailís a dhéanamh ar thart ar 200 cás imbhuailte éagsúla, bhain an fhoireann de thátal as go bhféadfadh raon leathan tionchair an méid cuí oighir a scaipeadh isteach i teorainn Roche na Satarn, áit a socródh sé isteach sna fáinní oighreata. Tacaíonn an toradh seo leis an hipitéis gur foirmíodh na fáinní ó iarsmaí gealacha imbhuailte.

Ina theannta sin, thug an staidéar faoi deara nach bhféadfadh teoiricí malartacha comhdhéanamh fáinní Satarn a mhíniú, toisc gur theip orthu cuntas a thabhairt ar easpa carraige laistigh de na fáinní. Mar sin, cuireann an taighde nua go mór le tuiscint a fháil ar bhunús fáinní Satarn.

Leanfaidh taighde amach anseo ar aghaidh ag cur leis na torthaí seo agus ag cruthú tuilleadh solais ar an rúndiamhair shuimiúil a bhaineann le bunú fáinní íocónacha na Satarn.

