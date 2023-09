Tuiscint ar an Aistriú ó Iompar go Spontáineach go hIompar Beartaithe sna Naíonáin

Tá taighdeoirí ó Florida Atlantic University tar éis solas a thabhairt ar an bpróiseas maidir le conas a aistríonn naíonáin ó iompar spontáineach go hiompar d’aon ghnó. Trí staidéar a dhírigh ar leanaí daonna, fuair na heolaithe amach nuair a thuig naíonáin go raibh a gcuid gníomhartha ag cruthú soghluaiste chun bogadh, tháinig spreagadh níos mó orthu chun bogadh, rud a d'eascair lúb aiseolais dearfach.

Is éard a bhí i gceist leis an staidéar ná cosa naíonán a cheangal le gléas soghluaiste leanbh crib. Ba chúis le gach gluaiseacht de chosa na naíonán an soghluaiste a bhogadh, rud a spreag na naíonáin chun bogadh níos mó fós. Chuir an t-aiseolas dearfach seo béim ar an ngaolmhaireacht chúise agus éifeachta idir an naíonán agus an duine soghluaiste. Thug na taighdeoirí faoi deara gurb ionann an nóiméad réadaithe, marcáilte ag méadú tobann ar ráta gluaiseachta naíonán, agus “breith na gníomhaireachta”.

Trí ghluaiseachtaí na naíonán agus na soghluaiste araon a thomhas, nocht na taighdeoirí gnéithe dinimiciúla agus comhordaithe na huaire seo. Chuir an staidéar fráma ar “gníomhaireacht” mar airí a tháinig chun cinn ó chúpláil fheidhmiúil an orgánaigh agus an chomhshaoil. Mhol sé go dtiocfadh gníomhaireacht chun cinn trí phróiseas féin-eagraithe arb iad is sainairíonna é gluaiseacht agus socracht, ag cur faisnéis bhríoch ar fáil do naíonáin agus iad ag iniúchadh an domhain.

Léirigh Scott Kelso, údar sinsearach an staidéir, go bhfuil naíonáin in ann rudaí a dhéanamh d’aon ghnó trí dhinimic chomhordaithe na gluaiseachta agus na socrachta. Leag an staidéar béim freisin go bhfuil tréithe inbhraite ag an bhfionnachtain a spreag gníomhaireacht, a aithníodh trí na cnuasaigh ar leith in uainiú agus méid na bpléascanna de ghníomhaíocht naíonán a braitheadh.

Cuireann an taighde seo lenár dtuiscint ar fhorbairt luath iompar d’aon ghnó i ndaoine. Tugann sé le tuiscint, ó aois óg, go bhfuil naíonáin in ann na cumhachtaí cúiseacha laistigh dá dtimpeallacht a aithint agus an domhan a threorú le hintiúlacht.

