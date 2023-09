Nochtann Mósáic Nua Mionsonraí gan Fasach de Chratéar Shackleton ar Phol Theas na Gealaí

D'eisigh NASA íomhá mósáic nua den Shackleton Crater, crater tionchair scáthaithe go buan atá suite i gcuaille theas na gealaí. Soláthraíonn an íomhá seo, a chruthaigh an Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) agus na foirne ShadowCam, léargas annamh agus mionsonraithe ar an crater.

An LROC, atá ag fithis an Ghealach ó 2009, agus an ShadowCam, ionstraim ar bord spásárthaí Institiúid Taighde Aeraspáis na Cóiré ar a dtugtar Danuri, a seoladh i mí Lúnasa 2022, tá a ngnéithe uathúla ag gach ceann acu chun an Ghealach a fheiceáil. Tá an LROC deartha chun oibriú i gcoinníollacha solais íseal ach tá cumas teoranta aige grianghraif a dhéanamh de limistéir scáthaithe nach bhfaigheann solas díreach riamh. Ar an láimh eile, tá an ShadowCam 200 uair níos íogaire ó thaobh solais ná an LROC, ag brath ar sholas na gréine a léirítear ó ghnéithe geolaíochta na Gealaí nó ón Domhan chun íomhánna a ghabháil i réigiúin nach bhfuil soilsithe go soiléir.

Cruthaíodh an mósáic le déanaí trí íomhánna ón dá cheamara seo a chomhcheangal, rud a cheadaíonn radharc cuimsitheach ar na codanna is gile agus is dorcha den Ghealach. Tá an Crater Shackleton, arb é is sainairíonna ann go bhfuil an t-urlár buan scáthaithe aige, cuid de sholas na gréine ag trí phointe ar a imeall ar feadh níos mó ná 90% den bhliain, mar gheall ar chlaonadh beag ais na Gealaí. Creidtear go bhféadfadh na réigiúin scáthaithe seo taiscumair oighir uisce a chuan, acmhainn fhíorluachmhar do mhisin criúnaithe chuig an Ghealach amach anseo.

D'aibhsigh NASA freisin go bhféadfaí na réigiúin an-soilsithe seo i Crater Shackleton a úsáid chun fuinneamh na gréine a úsáid le haghaidh bunchampa le linn misin amach anseo, agus turais chuig na réigiúin scáthaithe chun an crater ísealteochta a fhiosrú. Ina theannta sin, cuireann an cuaille gealaí theas cumarsáid leanúnach leis an Domhan, rud a fhágann gur suíomh idéalach é le haghaidh taiscéalaíochta.

Tugann scaoileadh na híomhá mhionsonraithe seo den Shackleton Crater léargais luachmhara do thaighdeoirí agus tuiscint níos fearr ar gheolaíocht na Gealaí. Réitíonn sé an bealach freisin le haghaidh taiscéalaíochta agus úsáid acmhainní na Gealaí ag misin dhaonna amach anseo.

