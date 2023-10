Déanann Criú Expedition 70 Staidéar Spáis ar Shláinte agus Domhaneolaíocht ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Bhí foireann Expedition 70 an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) gnóthach i mbun staidéir eolaíocha éagsúla agus tascanna cothabhála. Feidhmíonn an ISS, spásárthach mór i bhfithis timpeall an Domhain, mar shaotharlann taighde agus spásphort le haghaidh comhoibriú idirnáisiúnta i dtaiscéalaíocht spáis. Tá sé á áitiú go leanúnach ó 2000 i leith ag criúnna rothlach spásairí agus cosmonauts ó ar fud an domhain.

Ar cheann de na staidéir atá á ndéanamh tá anailís DNA, rud a chabhraíonn le foirne agus spásárthaí a choinneáil sábháilte le níos lú spleáchais ar an Domhan. Bhain an spásaire Jasmin Moghbeli úsáid as seicheamhóir DNA iniompartha chun baictéir a bhaintear as samplaí uisce stáisiúin a aithint. Cuirfidh an staidéar teicneolaíochta seo le pleananna NASA do mhisin amach anseo go dtí an Ghealach, Mars, agus níos faide i gcéin.

Baineann staidéar eile le húsáid gléasanna inchaite chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte spásaire. Chaith spásaire Moghbeli veist Bithmhonatóireachta agus ceannbhanda le haghaidh seisiún 48 uair an chloig chun a gcumas monatóireacht a dhéanamh ar shláinte a thástáil agus ag an am céanna ag cur isteach ar a laghad ar ghníomhaíochtaí laethúla.

D’oibrigh an Ceannasaí Andreas Mogensen ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) laistigh den chupola, ag tástáil cumas ardcheamara chun stoirmeacha toirní an Domhain agus a ngníomhaíocht leictreach a bhreathnú. Féadfaidh na sonraí a bhailítear eolas atmaisféarach a fheabhsú agus feidhmiúcháin spáis amach anseo a bheith mar thoradh orthu.

Rinneadh gnáthsheiceálacha agus tascanna cothabhála freisin. Mar shampla, rinne Innealtóir Eitilte NASA Loral O'Hara grianghraf de chrua-earraí éigeandála, sheiceáil sí a brú fola, agus dhíshuiteáil comhpháirteanna as culaith spáis. Tháinig spásaire Satoshi Furukawa ó JAXA in ionad na scagairí taobh istigh den Bhosca Lámhainní Eolaíochta Beatha agus mhalartaigh sé caiséid samplacha taobh istigh den tSaotharlann Eolaíochta Ábhar.

Tá an fhoireann ag ullmhú freisin do spacewalk, atá sceidealta le haghaidh 2:10 pm Am Solas Lae an Oirthir. Déanfaidh Cosmonauts Oleg Kononenko agus Nikolai an siúlóid spáis, a bhaineann le tascanna éagsúla lasmuigh den ISS.

Cuireann na staidéir agus na tascanna leanúnacha seo lenár dtuiscint ar shláinte spáis, ar eolaíocht na Cruinne, agus ar chothabháil an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta.

Foinsí:

– Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS): NASA

– DNA: Britannica

– Mars: NASA

– GCE: Gníomhaireacht Spáis na hEorpa

– JAXA: Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine

– EDT: TimeandDate.com