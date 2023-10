Cá bhfeicfidh tú an Cith Meteor Orionids in Ontario an Deireadh Seachtaine seo

An deireadh seachtaine seo, beidh deis ag cónaitheoirí Ontario an Cith Meteor Orionids iontach a fheiceáil. Dóibh siúd atá ag smaoineamh ar an áit is fearr chun an ócáid ​​neamhaí seo a fheiceáil in Ontario, ná bí ag súil le Páirc Náisiúnta Pukaskwa. Rangaigh OnlineCasinos Páirc Náisiúnta Pukaskwa le déanaí mar cheann de na páirceanna náisiúnta is fearr i gCeanada chun buaic an chith meteor a fheiceáil.

Sroichfidh Cith Meteor Orionids, ar a dtugtar “ceann de na cithfholcadáin is áille sa bhliain,” a bhuaic ar an Satharn, 21 Deireadh Fómhair. Rinne OnlineCasinos anailís ar fhachtóirí cosúil le cáilíocht spéir, truailliú solais, agus tóir Instagram chun na páirceanna náisiúnta is fearr i gCeanada le haghaidh stargazing a chinneadh. Bhain Páirc Náisiúnta Pukaskwa in Ontario an 7ú áit amach as 10 bpáirc, le scór mórthaibhseach mórthaibhseach de 8.31.

Suite ar bhruacha Loch Superior, tá Páirc Náisiúnta Pukaskwa ina tearmann bithéagsúlachta don fhiadhúlra. Cruthaíonn a fhásach iargúlta agus an truailliú solais íosta na coinníollacha foirfe chun réaltaí lámhaigh a fheiceáil. Tugann an pháirc radharcanna iontacha agus spéartha soiléire, rud a fhágann gur suíomh iontach é chun Cith Meteor Orionids a bhreathnú.

Déanann NASA cur síos ar na meteors Orionid mar gheal agus ag gluaiseacht go tapa. Le linn a bhuaic, beidh an cith Meteor tháirgeadh thart ar 15 go 20 réalta lámhach gach uair an chloig. Moltar cuairt a thabhairt ar Pháirc Náisiúnta Pukaskwa le linn titim na hoíche an deireadh seachtaine seo chun an seó réalteolaíoch seo a fheiceáil.

Seachas Páirc Náisiúnta Pukaskwa, chuimsigh an rangú páirceanna náisiúnta eile i gCeanada atá oiriúnach le haghaidh stargazing. Ina measc tá Páirc Náisiúnta Banff, Páirc Náisiúnta Oighearshruth, Páirc Náisiúnta Jasper, Páirc Náisiúnta Yoho, agus níos mó.

Anois agus an t-eolas ar an áit is fearr chun an Cith Meteor Orionids in Ontario a fheiceáil, tá sé in am do chompánaigh réaltacha a bhailiú agus dul ar thuras iontach faoi spéir na hoíche.

Foinsí:

- rangú casinos ar líne

– NASA