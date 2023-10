Ardaíonn Gile na Satailítí Tráchtála i bhFithis Íseal-Domhain Buarthaí do Réalteolaithe

Tá fréamhshamhail satailít ar a dtugtar BlueWalker 3, a sheol AST SpaceMobile i mí Mheán Fómhair 2022, ar cheann de na réada is gile i spéir na hoíche. Léiríodh i dtuairimí a rinne taighdeoirí ó Lárionad an Aontais Réalteolaíoch Idirnáisiúnta um Chosaint an Spéir Dhorcha agus Chiúin ó Thraschur Réaltbhuíon Satailíte (CPS) go bhfuil BlueWalker 3, uaireanta, níos gile ná an chuid is mó de na réaltaí agus de na pláinéid atá le feiceáil ón Domhan. Léiríonn na torthaí seo an imní atá ag dul i méid i measc na réalteolaithe maidir le sní isteach na bhfiontar spáis phríobháidigh i bhfithis ísil an Domhain agus an cur isteach féideartha ar thaighde agus ar spéir na hoíche.

Rinne foireann an CPS rianú ar BlueWalker 3 ar feadh 130 lá, ag tabhairt faoi deara go léiríonn a sraith aeróige mór, beagnach 700 troigh cearnach, solas na gréine agus go n-athraíonn a gile. Braitheann gile na satailíte ar fhachtóirí mar a suíomh i gcoibhneas na gréine agus an uillinn féachana. Rinneadh na breathnuithe ó láithreáin iolracha ar fud na cruinne, lena n-áirítear an tSile, SAM, Meicsiceo, an Nua-Shéalainn, an Ísiltír, agus Maracó.

Chuir Siegfried Eggl, duine de chomh-údair an staidéir, imní in iúl faoi chlaonadh na satailítí tráchtála níos mó agus níos gile. Cé go gcuireann na satailítí seo le cumarsáid fheabhsaithe, tá sé ríthábhachtach an cur isteach ar bhreathnuithe eolaíocha a íoslaghdú. Tá sé beartaithe ag AST SpaceMobile thart ar 100 satailít leathanbhanda ceallacha a imscaradh bunaithe ar dhearadh BlueWalker 3.

Thug SpaceX, a bhfuil cáil air as a chuid satailítí Starlink, aghaidh freisin ar ghrinnscrúdú maidir lena dtionchar féideartha ar spéir na hoíche. Tá triail déanta ag an gcuideachta le bratuithe dorcha chun méid an tsolais frithchaite a laghdú, ach is beag an rath a bhí ar na hiarrachtaí sin. Áitíonn réalteolaithe gur gá straitéisí breise a fhorbairt chun oibriú timpeall ar na réaltbhuíonta saorga a chruthaíonn satailítí tráchtála. Ina theannta sin, seachas imní faoi infheictheacht, tá sáithiú fithis íseal-domhain le satailítí tráchtála ina bhagairt don réalteolaíocht raidió, mar is féidir leis na satailítí seo, lena n-áirítear BlueWalker 3, cur isteach ar bhreathnuithe teileascóip raidió.

Tá torthaí an staidéir a rinne an CPS ailínithe le staidéar ar leith a léirigh go bhfuil satailítí Starlink ag sceitheadh ​​radaíochta leictreamaighnéadacha neamhbheartaithe, rud a chruthaíonn baol go gcuirfí isteach ar bhreathnuithe teileascóip raidió.

Foinsí:

– Iris Dúlra

– Lárionad an Aontais Réalteolaíoch Idirnáisiúnta chun an Spéir Dhorcha agus Chiúin a Chosaint ar Thraschur Réaltbhuíon Satailíte (CPS)