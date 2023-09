Seachadann Misean NASA Samplaí astaróideach chuig an Domhan le haghaidh Staidéir agus Cosaint Phláinéadach

Tá eolaithe tar éis machnamh a dhéanamh le fada an lá ar an bhféidearthacht gur de bharr carraigeacha spáis a iompraíonn bloic thógála an tsaoil an saol ar an Domhan. Threisigh torthaí le déanaí an teoiric seo, toisc go raibh uracil, comhdhúil a fuarthas inár DNA, sna chéad samplaí astaróideach a tugadh go dtí an Domhan ag tóireadóirí Seapánacha. Mar sin féin, téann an staidéar ar asteroids níos faide ná cuardach a dhéanamh ar bhunús an tsaoil, le fócas suntasach ar chosaint phláinéid.

Is astaróideach spéise amháin den sórt sin Bennu, rud beag a chreidtear a bheith ina blúire de chorp neamhaí níos mó. Téann Bennu, le trastomhas de 500 méadar, chuig an Domhan gach sé bliana agus cruthaíonn sé bagairt imbhuailte. Tá seans beag, measta ag 1 as 2,700, go bhféadfadh sé imbhualadh lenár bplainéad i 2182, agus go mbeadh iarmhairtí tubaisteach mar thoradh air.

Chun léargais luachmhara a bhailiú ar chomhdhéanamh Bennu agus bealaí féideartha chun a ruthag a athrú, sheol NASA misean OSIRIS-REx in 2016. Tar éis dó Bennu a bhaint amach in 2018, d'úsáid an spásárthach a bata bhfolús chun samplaí de dheannach astaróideach agus púróga a bhailiú trí bliana ó shin.

Anois, tá NASA ag ullmhú chun na samplaí luachmhara seo a thabhairt ar ais go dtí an Domhan. Luascfaidh an spásárthach OSIRIS-REx de réir an Domhain agus scaoilfidh sé capsúl ina bhfuil thart ar 250 gram d'ábhar astaróideach, rud a fhágann gurb é an sampla is mó a bailíodh riamh ó astaróideach. Imscarfaidh an capsúl paraisiúit agus tuirlingt i bhfásach Utah sna Stáit Aontaithe an 24 Meán Fómhair.

Nuair a bheidh sé fíoraithe maidir le sábháilteacht, iomprófar an sampla chuig saotharlann glan sealadach ar raon. Ón áit sin, eitleofar an coimeádán séalaithe a iompraíonn an brablach samplach go Houston maidin Dé Luain le haghaidh tuilleadh anailíse.

Leanann iarrachtaí cosanta pláinéadacha NASA leis an misean Psyche atá le teacht, atá le seoladh go luath i mí Dheireadh Fómhair. Díreoidh an misean seo astaróideach eile darb ainm Psyche freisin.

Trí staidéar a dhéanamh ar asteroids cosúil le Bennu agus straitéisí a fhorbairt chun a gcuid cosáin a atreorú, tá sé mar aidhm ag eolaithe ár dtuiscint ar chomhdhéanamh agus iompar na gcorp neamhaí seo a fheabhsú. Cabhróidh an t-eolas seo lenár bplainéad a chosaint ar thionchair thubaisteacha a d’fhéadfadh a bheith ann.

