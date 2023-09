Struchtúr Adhmaid Ársa, a mheastar a bheith os cionn 475,000 bliain d'aois, aimsithe san Afraic

Tá an struchtúr adhmaid is sine ar domhan ar bhruach Abhainn Kalambo sa tSaimbia agus sa Tansáin aimsithe ag taighdeoirí. Tá an struchtúr seo, a mheastar a bheith os cionn 475,000 bliain d'aois, roimh theacht chun cinn daoine nua-aimseartha. Rinneadh socrú na lomán trí dhá lomán a chumadh ag úsáid uirlisí géara cloiche agus b'fhéidir gur bealach siúlóide nó ardán a bhí ann do sinsear daonna a raibh cónaí orthu sa cheantar.

Léiríonn marcanna ar na lomáin gur gearradh, gearrtha agus scríobadh iad ag baint úsáide as uirlisí cloiche éagsúla a fuarthas ar an suíomh. Luíonn lomán saileach ar bharr lomán eile, agus é daingnithe le heag mór U-chruthach inbhéartaithe. Creideann an tOllamh Larry Barham, an príomh-seandálaí ó Ollscoil Learpholl, go bhféadfadh an struchtúr a bheith mar chuid de shiúlán, mar bhunús le haghaidh ardán, nó fiú áit stórála nó foscadh.

Cuireadh dáta ar a laghad 476,000 bliain d'aois ar na hearraí adhmaid a thángthas orthu ar an láithreán, i bhfad sular tháinig Homo sapiens chun cinn. Is dócha gurb é Homo heidelbergensis, réamhtheachtaí do dhaoine nua-aimseartha, a chruthaigh an struchtúr seo. Tá an fionnachtain suntasach mar is annamh a mhaireann adhmad ar feadh tréimhsí fada den sórt sin, ach chabhraigh na dríodar faoi uisce ag Falls Kalambo leis an adhmad a chaomhnú.

Chomh maith leis an struchtúr log, fuarthas míreanna adhmaid eile, lena n-áirítear bata tochailt, ding, brainse scoilte a d'fhéadfadh a bheith mar chuid de gaiste, agus log gearrtha ag an dá cheann. Tugann na torthaí seo le tuiscint go raibh daoine luatha ag baint úsáide as ábhair ar scála mór, mar chloch agus adhmad, chun a dtimpeallacht a mhúnlú agus a athrú.

Tá sé beartaithe ag na taighdeoirí leanúint ar aghaidh le tochailtí ar an láithreán agus tá súil acu oibriú le rialtas na Saimbia chun go n-aithneofar Kalambo Falls mar shuíomh Oidhreachta Domhanda UNESCO. Rinne an Dr. Sonia Harmand ó Ollscoil Stony Brook cur síos ar an bhfionnachtain ceannródaíoch, ag cur béime ar a luach chun cur lenár dtuiscint ar úsáid ábhar orgánach le linn luath-éabhlóid an duine.

