Uirlisí Ársa Adhmaid Aimsithe ar Shuíomh na Saimbia Dáta Siar Beagnach Leath Mhilliún Bliain

Tá uirlisí adhmaid aimsithe ag seandálaithe ag suíomh in aice le Falls Kalambo na Saimbia, ag tabhairt le fios go bhfuil an lonnaíocht i bhfad níos sine ná mar a ceapadh roimhe seo. Tá na logaí, a théann siar go dtí thart ar 476,000 bliain ó shin, sula raibh Homo sapiens ar an Domhan. I measc na gceithre uirlis adhmaid a aimsíodh ar an suíomh tá brainse barróg, lomán gearrtha, bata tochailte agus ding.

Soláthraíonn an fionnachtain fianaise ar dhaoine ársa ag baint úsáide as a gcuid faisnéise, samhlaíochta agus scileanna chun rud éigin nua agus mór a chruthú as adhmad. I gcodarsnacht leis sin, téann na hiontaisí Homo sapiens is sine ar a dtugtar eolas siar go dtí thart ar 300,000 bliain ó shin, rud a fhágann go bhfuil tógáil na bhFál Kalambo i bhfad níos sine.

Rinneadh an láithreán a thochailt breis is 50 bliain ó shin, ach léirigh anailís luminescence le déanaí ar na sil-leagain éillithe adhmaid fíor-aois an láithreáin. Go hiondúil, lobhfadh adhmad i suíomhanna ársa dá leithéid, ach tá an t-ábhar tógála faoi uisce ag Falls Kalambo caomhnaithe thar na céadta mílte bliain.

Cé nach bhfuil sé cinnte cé acu speiceas hominin a thóg an suíomh, tugann fianaise iontaise le fios go raibh Homo heidelbergensis, a tháinig chun cinn timpeall 600,000 bliain ó shin, ina chónaí sa réigiún le linn an ama sin. Tugann na torthaí le déanaí léargais luachmhara do sheandálaithe ar éabhlóid an duine agus cuireann siad an t-amlíne chun struchtúir a thógáil ar ais.

Is fionnachtana neamhchoitianta iad uirlisí adhmaid agus struchtúir ó ré ársa den sórt sin mar gheall ar lobhadh tapa adhmaid. Áirítear le fionnachtana roimhe seo balla stalagmites a tógadh ón Neanderthal i bpluais Fhrancach, a théann siar 176,000 bliain, agus réad adhmaid modhnaithe 100,000 go 200,000 bliain d'aois a fuarthas san Afraic Theas. Mar sin féin, léiríonn an tógáil adhmaid 476,000 bliain d'aois ag Kalambo Falls go bhféadfadh struchtúir a bheith ann le linn na mílaoise idir an dá linn nach bhfuarthas fós.

Cé go bhfuil ceisteanna fós ann maidir le cuspóir na logaí comhghlasála, tuairimíonn taighdeoirí go bhféadfadh go raibh siad mar bhunsraith de struchtúr, de shiúlán nó d’ardán ardaithe i limistéar a raibh tuilte ann ó am go chéile. Tugann an fionnachtain le fios freisin nach raibh an grúpa a bhí freagrach as an tógáil fánaíochta, mar go ndearna siad iarracht struchtúir marthanacha a chruthú.

Tagann na torthaí ón tionscadal Deep Roots of Humanity in Ollscoil Learpholl, a dhéanann iniúchadh ar dhul chun cinn teicneolaíochta i ndeisceart lár na hAfraice a raibh tionchar acu ar éabhlóid hominin agus ar theacht chun cinn daoine go luath idir 500,000 agus 300,000 bliain ó shin. Seans go mbeidh ar an tionscadal a línte ama a athbhreithniú i bhfianaise na fionnachtana tógála ársa seo.

