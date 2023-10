Ceanada chun Taithí a fháil ar Pháirt-Eclipse Gréine i 2023

Feicfidh Ceanada eclipse páirteach gréine ar 14 Deireadh Fómhair, 2023, agus an eclipse gréine annular ag dul tríd an gcosán caol talún ó Oregon sna Stáit Aontaithe go cósta Natal sa Bhrasaíl. Ag brath ar an suíomh i gCeanada, beidh doiléire na gréine sa raon suas le 85%, rud a fhágann go mbeidh an lá dorcha go suntasach.

Tá eclipse annular difriúil ó eclipse gréine iomlán. In eclipse annular, tá an chuma ar an ghealach níos lú agus ní chlúdaíonn sí an ghrian go hiomlán, rud a chruthaíonn “fáinne tine” geal timpeall na gealaí. Ní féidir an seómra iomlán annular a fheiceáil ach ó láithreacha feadh chonair na blianachta, mar a dtrasnaíonn an ghealach lár na gréine. In Iarthar Cheanada, is féidir le breathnóirí a bheith ag súil le páirt-éiclips le níos mó ná 50% d'achar na gréine clúdaithe ag an ngealach.

Athróidh fad agus clúdach uasta an eclipse ag brath ar an áit. Mar shampla, i Victoria, British Columbia, mairfidh an eclipse ó 8:07 go 10:38 am, le clúdach uasta ag 9:19 am Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Gheobhaidh Thunder Bay, Windsor, Londain, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown, agus St. John's taithí freisin ar an eclipse gréine páirteach ag amanna éagsúla.

Chun an eclipse a fheiceáil go sábháilte, tá sé riachtanach scagairí gréine speisialta a úsáid atá deartha go sonrach chun eclipse gréine a bhreathnú. Is féidir le breathnú go díreach ar an ghrian gan chosaint chuí dochar a dhéanamh do shúile. Is féidir spéaclaí gréine fíor a cheannach ó Ionaid RASC/Eolaíochta áitiúla nó ó shiopaí creidiúnacha. Mar mhalairt air sin, is féidir leat teilgeoir pinhole a chruthú nó masc táthú a úsáid le rátáil lionsa 14.

Eagrófar páirtithe féachana éagsúla ar fud Cheanada ag ionaid réigiúnacha RASC, ionaid eolaíochta, agus ranna fisice ollscoile. Tabharfaidh na himeachtaí seo deis féachaint ar an eclipse trí teileascóip ghréine, agus déanfar spéaclaí eclipse saor in aisce a dháileadh ag formhór na n-ionad. I measc na n-ionad a mholtar chun breathnú ar an eclipse tá Páirc Mount Tolmie i Victoria, Science World agus Roinn Fisice & Réalteolaíochta UBC i Vancouver, agus Réadlann RASC ag TELUS World of Science in Edmonton.

Bí cinnte na coinníollacha aimsire agus sonraí na n-imeachtaí sonracha i do cheantar a sheiceáil chun taitneamh a bhaint as an bhfeiniméan neamhaí neamhchoitianta seo.

