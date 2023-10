Mar a léiríonn Miotas na Sean-Ghréige Prometheus Ár Réaltacht Nua-Aimseartha

Tá Prometheus, an Tíotán a ghoid tine ó na déithe agus a bhronn don chine daonna, ina shiombail den dul chun cinn agus den chontúirt le fada an lá. Ó thaobh na miotaseolaíochta de, breathnaítear air mar fhuascailt, ag éirí amach i gcoinne tíorántachta Zeus ar mhaithe leis an gcine daonna. Mar sin féin, inár saol nua-aimseartha, tá Prometheus ag glacadh le brí eile.

Ba bhuaicphointe é an Réabhlóid Thionsclaíoch nuair a tháinig cumhacht na tine agus na teicneolaíochta chun bheith ina fhoinse glóire agus tubaiste araon. Leag úrscéal Mary Shelley “Frankenstein,” leis an bhfotheideal “The Modern Prometheus,” béim ar bhruscar agus idéalachas cruthaitheoir an ollphéist. Sa chomhthéacs seo, léiríonn Prometheus ár gcumas féin-scriosadh agus na contúirtí a bhaineann le for-rochtain teicneolaíochta.

Le blianta beaga anuas, tá borradh tagtha ar an gcultúr móréilimh Prometheus, rud a léiríonn an débhríocht atá againn i leith na teicneolaíochta agus a hiarmhairtí. Tarraingíonn scannán Christopher Nolan “Oppenheimer” comhthreomhar idir an pionós a d’fhulaing an Prometheus miotasach agus J. Robert Oppenheimer, a mheastar go minic mar athair an bhuama adamhaigh. Déantar an analaí a iniúchadh tuilleadh i bpíosa amharclainne Annie Dorsen “Prometheus Firebringer,” a fhíann scéal rabhaidh faoinár spleáchas ar intleacht shaorga.

Scrúdaíonn úrscéal Benjamin Labatut “The Maniac” saol John von Neumann, ceannródaí na hintleachta saorga agus teoiric na gcluichí, a chuirtear i gcomparáid le Prometheus freisin. Déanann leabhar Labatut, atá rangaithe mar fhicsean, iarracht miotaseolaíocht nua a chruthú don domhan nua-aimseartha, ag tarraingt ar dhaoine fíor agus a gcuid smaointe.

Is ionann Oppenheimer agus von Neumann, a d’oibrigh go dlúth le chéile le linn Thionscadal Manhattan, do chóineasú an ghéineas agus féidearthacht díothú an duine. Léiríonn a gcuid oibre ar theoiric chandamach agus ar an mbuama adamhach conas a dhéantar astarraingt mar réaltacht inláimhsithe le hiarmhairtí tubaisteach.

Cé gur léir cumhacht millteach na dteicneolaíochtaí seo, luíonn an dráma intleachtúil sa chaoi a n-éiríonn na coincheapa teibí seo ina léiriú nithiúil. Feidhmíonn ról Oppenheimer i bhforbairt an bhuama adamhach mar chruthúnas ar choincheap teoiric chandamach. Ní ó na déithe a thagann a phionós, mórán mar a rinne an Prometheus miotasach, ach ó fhaighteoirí a bhronntanais.

Baineann scéal Prometheus leis an réaltacht atá againn faoi láthair, mar go bhfuil dul chun cinn agus contúirt ag baint lenár n-iontaoibh mhéadaitheach ar theicneolaíocht. D’fhéadfadh iarmhairtí forleathana a bheith ag na roghanna a dhéanaimid agus muid ar thóir eolais agus cumhachta. Feidhmíonn miotas Prometheus mar scéal rabhaidh, ag meabhrú dúinn impleachtaí eiticiúla ár ngníomhartha agus féidearthacht an fhéinscriosta a mheas.

