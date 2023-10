Fiachra: An Córas Samhaltaithe Dóiteáin faoi Chumhachtú AI Ag comhrac Tinte Bush i NSW

Tá córas nua um shamhaltú dóiteáin darb ainm Athena, arna chumhachtú ag Intleacht Shaorga agus sonraí ó shaotharlann dóiteáin an tSléibhe Dhuibh de chuid an CSIRO, le dul i mbun réabhlóide ar an gcomhrac in aghaidh tinte toir i New South Wales (NSW). Tá an tSeirbhís Dóiteáin Tuaithe NSW ag imscaradh Athena don chéad uair tar éis trialacha rathúla anuraidh.

Ag baint úsáide as an tsamhail iompraíochta dóiteáin ar a dtugtar Spark, arna fhorbairt ag foireann Iompraíochta agus Rioscaí Tine Bush an CSIRO, is féidir le Athena tinte toir a thuar agus a mhapáil, cosán na dtinte a bhrath go cruinn, agus trucailí comhraiceoirí dóiteáin agus acmhainní uisce a aimsiú. Deir an Dr Mahesh Prakash, atá ag maoirsiú obair an Dr Andrew Sullivan, go bhfuil an cumas ag Spark beathaí a shábháil.

Ar a chéad rith oibríochta, cuireadh cumais thuartha dóiteáin Athena chun tástála. Insamhladh breis agus 85 blaze ar léarscáil Athena, rud a chuir béim ar réaltacht scanrúil an Mheán Fómhair is teo ar taifead.

Cuirfidh an teicneolaíocht cheannródaíoch seo go mór le héifeachtúlacht agus le héifeachtúlacht na bainistíochta dóiteáin bus i NSW. Trí thuar beachta agus léarscáiliú fíor-ama dóiteáin a sholáthar, féadfaidh na seirbhísí éigeandála freagairt níos éifeachtaí chun saolta agus maoin a chosaint. Ina theannta sin, cabhróidh an cumas acmhainní comhraicthe dóiteáin a aimsiú agus a imscaradh ar bhealach níos éifeachtaí chun tinte a shrianadh agus a dtionchar a íoslaghdú.

Is céim shuntasach chun cinn é imscaradh Athena sa chath in aghaidh tinte toir. Trí leas a bhaint as cumhacht na hIntleachta Saorga agus úsáid a bhaint as ard-theicnící samhaltú dóiteáin, tá an cumas ag an gcóras seo réabhlóidiú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanaimid tinte toir a chosc, a bhrath agus a bhainistiú sa todhchaí.

