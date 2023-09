Comhlachtaí Eachtracha: Paindéimí agus Vacsaíní a Iniúchadh tríd an Stair

Sa leabhar is déanaí de chuid Simon Schama, “Foreign Bodies,” déanann sé dul i ngleic le saol na bpaindéimí san am a chuaigh thart agus san am i láthair, ag cur béime ar na ceachtanna atá foghlamtha againn, chomh maith leo siúd nach mór dúinn a thuiscint go fóill. Díríonn an leabhar go príomha ar shaol agus ar shaothar Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, eolaí a d'fhorbair vacsaíní baile chun dul i ngleic le calar agus plá bubonic ag deireadh an 19ú haois agus tús an 20ú haois.

Tugann scríbhneoireacht Schama léitheoirí ar aistear spreagúil trí shaol Haffkine, óna thaithí luath ag cosaint a phobail i gcoinne pogroms Rúiseacha go dtí an oiliúint a rinne sé in Institiúid mhór le rá Pasteur sa Fhrainc. Ba é vacsaín Haffkine a thug go dtí an India é i 1893, áit ar éirigh thar barr leis maidir le calar a chomhrac. Níos déanaí, bhainfeadh sé bua níos mó fós le vacsaín chun an phlá bubonic a dhíothú.

Déanann an t-údar cur síos go mion spreagúil ar an bpróiseas mionchúiseach a d’úsáid Haffkine chun an vacsaín do phlá a chruthú, ó bhaint sreabhán go dtí saothrú na mbacililí i brat gabhar. In ainneoin an méid a chuir Haffkine le sláinte an phobail san India, d'fhás údaráis choilíneacha na Breataine tuirseach dó ar deireadh thiar. Bhí siad ag brath ar bhearta níos ionsaithí, amhail sráidbhailte a scriosadh agus daoine dúchasacha a dhíshealbhú, rud a bhí neamhéifeachtach go minic. Ba bhuille dá mbród é rath eachtrannach ar nós Haffkine, rud a d’fhág gur imigh sé as an India sa deireadh.

Cé go n-áirítear roinnt turasanna tadhlacha agus scéalta breise i Schama, tá a mheas ar Haffkine ag taitneamh. Críochnaíonn an leabhar le nóta tacaíochta do Anthony Fauci agus léiriú iontach ar an ról atá ag fuil ghorm an phortáin chrú i dtáirgeadh vacsaíne.

Ardaíonn obair Schama ceisteanna tábhachtacha faoi chumhacht na heolaíochta maidir le paindéimí a chomhrac agus ról daoine ina scrios féin. In ainneoin ár ndul chun cinn, áitíonn an t-údar gurb iad ár ngníomhartha féin, amhail airm núicléacha agus athrú aeráide, atá ina mbagairt níos mó don chine daonna.

Feidhmíonn “Comhlachtaí Eachtracha” mar theist ar shaol agus ar éachtaí suntasacha Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Tríd an mbeathaisnéis seo, leagann Simon Schama béim ar an tionchar ollmhór is féidir a bheith ag eolaithe aonair in aghaidh géarchéimeanna sláinte domhanda.

