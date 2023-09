Misean OSIRIS-REx NASA socraithe chun Sampla astaróideach a Sheachadadh ó Bennu

Tá misean OSIRIS-REx, a thosaigh dhá bhliain déag ó shin, ar tí cloch mhíle mhór a bhaint amach mar go seachadann an taiscéalaí os cionn 2 unsa (60 gram) d’ábhar ón astaróideach Bennu. Tá an sampla seo ina ábhar mór spéise ag eolaithe toisc go gcreidtear gur iarsma den ghrianchóras luath é Bennu, a d’fhéadfadh léargais a thabhairt ar fhoirmiú ár bpláinéid féin. Cé nach bhfuil aon fhianaise ar ábhar bitheolaíoch ar Bennu féin, féadfaidh na samplaí seo na bloic thógála ba chúis leis an saol ar an Domhan a nochtadh.

Is astaróideach beag, dorcha é Bennu le dromchla tirim agus te, rud a fhágann gur timpeallacht neamhfhósta é chun an saol a chothú. Cuireann Jason Dworkin, an t-eolaí tionscadail don mhisean OSIRIS-REx, béim air nach mbaineann an spleodar as staidéar a dhéanamh ar na samplaí seo leis an mbitheolaíocht ach go mbaineann an deis le heolas luachmhar a fháil ar stair an ghrianchórais.

Cuirfear na samplaí ar ais chuig an Domhan i gCatagóir 5 “Tuairisceán Neamhshrianta Cruinne,” rud a chiallaíonn nach bhfuil aon srianta ar na samplaí, iad siúd a bhaineann le bitheolaíocht san áireamh.

In 2019, rinne eolaithe cuardach ar phíosaí dreigít ó Bennu i roinnt áiteanna ar fud an domhain ach ní raibh siad in ann teacht ar fhianaise dhochloíte. Mar sin féin, athdhearbhaíonn Dworkin, fiú dá mbeadh ábhar bitheolaíoch ar Bennu, go mbeadh sé i láthair cheana féin ar an Domhan, agus mar sin níl aon chúis imní ann.

Tá an sampla, a bhailigh an spásárthach OSIRIS-REx in 2020, cosanta lena chinntiú nach dtéann sé róthéamh le linn athiontrála in atmaisféar an Domhain. Nuair a thuirlingítear é i Utah, déanfar an sampla a ghlanadh nítrigine chun ábhar seachtrach a chosc óna éilliú. Déanfar é a iompar ansin go seomra glan i Houston le haghaidh tuilleadh anailíse.

Tosóidh foireann eolaithe ag déanamh staidéir ar an sampla i Houston, agus táthar ag súil go scaoilfear na torthaí tosaigh sna seachtainí amach romhainn. Roinnfear an sampla agus seolfar é chuig tuairim is 200 eolaí ar fud an domhain le haghaidh tuilleadh anailíse. Is é an sprioc ná formhór an tsampla a chaomhnú le haghaidh taighde amach anseo a d’fhéadfadh úsáid a bhaint as teicnící agus uirlisí nua nach bhfuil ar fáil faoi láthair.

Is é an príomhdhúshlán atá ag eolaithe ná éilliú ón Domhan a sheachaint le linn staidéar a dhéanamh ar shampla an astaróideach. Is é an aidhm atá acu ná a fháil amach cad is féidir le Bennu a insint dúinn faoi stair an ghrianchórais gan cur isteach ar ábhar na Cruinne.

