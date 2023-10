Tá NASA le bheith ag seoladh a mhisean Psyche a bhfuil coinne leis an tseachtain seo. Cé go bhfuil an misean ceannródaíoch ar go leor bealaí, is é an rud a tharraing aird an phobail ná an t-éileamh go bhféadfadh luach an astaróideach sprice, 16 Psyche, dul thar an ngeilleagar domhanda. Is é luach measta na miotal lómhar atá i láthair ar an astaróideach miotalach seo ná thart ar $10,000 quadrilliún.

Tá sé mar aidhm ag misean Psyche staidéar a dhéanamh ar an astaróideach 140 míle ar leithead, a chreidtear a bheith mar chroílár nochta protoplanet teip ón gcóras gréine luath. Tugann sé seo deis uathúil d’eolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar fhoirmiú pláinéid agus léargas a fháil ar chomhdhéanamh croí an Domhain.

Mar sin féin, in ainneoin na luachála tempting, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil sé dodhéanta an astaróideach a thabhairt ar ais go dtí an Domhan leis an teicneolaíocht reatha. Shoiléirigh príomh-imscrúdaitheoir Psyche, Lindy Elkins-Tanton, go bhfuil an t-éileamh ar shaibhreas ollmhór an astaróideach bréagach ar gach bealach. Mar gheall ar an achar idir Psyche agus an Domhan tá sé praiticiúil chun críocha mianadóireachta nó é a thabhairt ar ais go dtí ár bplainéad.

Murab ionann agus roinnt tuairimíocht, níl spásárthach Psyche NASA deartha chun asteroids a mhianadóireacht. Leag Elkins-Tanton béim go bhfuil fócas an mhisin ar staidéar a dhéanamh ar an astaróideach amháin agus gan a chuid acmhainní a bhaint amach. Cé go bhfuil dromchla 16 Psyche fós ina rúndiamhair, ní dócha go mbeidh cuma mhiotalacha snasta air.

Eascraíonn bunús an dearcadh seo ar shaibhreas ollmhór as ríomh simplíoch a rinne Elkins-Tanton in 2017, ag meastachán ar luach féideartha mhiotail astaróideach ar an margadh reatha. Mar sin féin, i ndáiríre, bheadh ​​iarmhairtí tubaisteacha ag líon ollmhór na miotal lómhar ó Psyche a shroicheann an Domhan, ag tuairteáil mhargadh na miotail agus ag déanamh neamhfhiúntach beagnach.

Mar fhocal scoir, is iarracht iontach é misean Psyche chun rúndiamhra 16 Psyche a nochtadh, ach luíonn a luach go príomha le fionnachtain eolaíoch seachas gnóthachan airgeadais. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán go bhfuil iontais níos faide ná luach airgeadaíochta ag an gcruinne.

Foinsí:

1. Mionteagasc misean Psyche NASA

2. Agallamh le Lindy Elkins-Tanton in 2022