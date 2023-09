Bosca Mhuir Chairib Smugairle róin Foghlaim chun Constaicí a Sheachaint

Tá taighdeoirí tar éis a fháil amach go bhfuil an cumas ag smugairle róin bhosca Mhuir Chairib, in ainneoin a mbeagmhéid agus a n-easpa inchinne, foghlaim ó leideanna amhairc agus snámh isteach i constaicí a sheachaint. Níor tugadh faoi deara riamh an cumas cognaíocha iontach seo, ar a dtugtar “foghlaim chomhthiomsaitheach,” in ainmhithe a bhfuil néarchóras chomh primitive acu.

De ghnáth níl an cumas intleachtúil ag smugairle róin sa Mhuir Chairib, a thomhaiseann níos lú ná ceintiméadar i méid, iompraíochtaí casta a léiriú. Mar sin féin, léiríonn an staidéar seo gur féidir leo a n-iompraíocht a fhoghlaim agus a oiriúnú bunaithe ar a dtimpeallacht.

Chuir na taighdeoirí i gcomparáid le feidhmíocht foghlama comhthiomsaitheach an smugairle róin le feidhmíocht ainmhithe níos forbartha, cosúil le cuileoga torthaí agus lucha, a bhfuil córais néaróg níos forbartha acu. Is ionadh é, léirigh an smugairle róin leibhéal comhchosúil cumais chognaíoch in ainneoin a struchtúr néarúil simplí.

Is éard atá i gceist le foghlaim chomhthiomsaitheach ná naisc a chruthú idir spreagadh agus toradh ar leith. Sa chás seo, d'fhoghlaim an smugairle róin leideanna amhairc a cheangal le láithreacht constaicí. Trí a dtimpeallacht a bhrath go radhairc, d'fhéadfadh an smugairle róin a bpatrúin snámha a athrú ansin chun imbhualadh le bacainní a sheachaint.

Ní hamháin go leathnaítear ár dtuiscint ar a n-iompraíocht nuair a aimsítear an cumas cognaíocha seo gan choinne i smugairle róin na Cairibe ach freisin tugann sé dúshlán do thuairimí réamhcheaptha faoin ngaol idir castacht inchinne agus scileanna cognaíocha. Beidh gá le tuilleadh taighde chun na meicníochtaí bunúsacha taobh thiar den phróiseas foghlama seo sa smugairle róin a shoiléiriú.

