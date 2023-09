An Equinox agus na Soilse Thuaidh: Taispeántas iontach

D'fhéadfadh an equinox, a thiteann ar 23 Meán Fómhair, deis níos fearr a thabhairt ná mar is gnách chun radharc iontach na soilse thuaidh a fheiceáil, ar a dtugtar an aurora borealis freisin. Cruthaíonn réimse maighnéadach an Domhain agus tilt an phláinéid ag an am sin coinníollacha fabhracha chun an solas nádúrtha seo a thaispeáint. Cé nach bhfuil ráthaíocht chinnteach ann riamh na soilse thuaidh a fheiceáil, méadaíonn an equinox an dóchúlacht, seachas é a chinntiú.

Dar le David Moore, eagarthóir na hirise Astronomy Ireland, is iad na háiteanna is fearr in Éirinn chun spléachadh a fháil ar na soilse thuaidh ná cósta thuaidh Thuaisceart Éireann agus Mhaigh Eo. Tá na ceantair seo iontach mar gheall ar a radharc gan bhac ar an Aigéan Atlantach, chomh maith le truailliú solais íosta ó chathracha agus ó bhailte. Mar sin féin, má tá na spéartha soiléir, is féidir na soilse thuaidh a fheiceáil ó aon chuid den tír.

Tosaíonn feiniméan na soilse thuaidh tar éis bladhmanna gréine, nó brúchtaí ar an ghrian, na billiúin tonna radaíochta a scaoileadh isteach sa spás. Timpeall dhá lá tar éis na bladhmanna gréine seo a bheith ann, bhuail na cáithníní adamhacha atmaisféar an Domhain. Éiríonn cuid de na cáithníní seo gafa i réimse maighnéadach an Domhain agus tarraingítear iad i dtreo na gcuaillí Thuaidh agus Theas. Nuair a imbhuaileann na cáithníní seo leis na hadaimh agus na móilíní san atmaisféar, cruthaíonn siad na dathanna beoga a bhaineann leis na soilse thuaidh.

Chun taithí iomlán a fháil ar an aurora, tá sé riachtanach a bheith ar shiúl ó shoilse de dhéantús an duine. Ní thairgfidh cónaí i mbaile nó i gcathair ach radharc ar thaispeántais mhóra. Téann an ghrian trí thimthriallta gníomhaíochta gach 11 bliain, agus tá sé le buaicphointe in 2025, rud a fhágann go mbeidh na blianta atá romhainn go háirithe tráthúil chun na soilse thuaidh a fheiceáil.

Soláthraíonn Réalteolaíocht Éireann seirbhís foláirimh aurora, ag postáil tuar gach tráthnóna faoi na coinníollacha spéire don oíche amach romhainn, lena n-áirítear an fhéidearthacht an t-auóra a fheiceáil. Is féidir na soilse a fheiceáil ag amanna éagsúla ar feadh na hoíche, uaireanta ar feadh roinnt uaireanta agus uaireanta ar feadh tréimhse ghearr.

Cé gur féidir le spéir scamallach bac a chur ar an taithí féachana, bhuail na cáithníní ón ngrian an t-atmaisféar go maith os cionn na scamaill. Mar sin, nuair a bhíonn spéartha soiléire ann, is féidir na soilse thuaidh a fheiceáil ina ghlóir ar fad.