Breathnaíonn eolaithe sa tSeapáin iseatóip ocsaigine sár-trom

Tá fionnachtain shuntasach déanta ag eolaithe sa tSeapáin trí iseatóip ocsaigine sár-throma ocsaigin-27 (27O) agus ocsaigine-28 (28O) a bhreathnú don chéad uair. Fuair ​​an fhoireann ag Institiúid Teicneolaíochta Tóiceo agus RIKEN amach nach raibh an t-iseatóp ocsaigin-28, a measadh a bheith an-cobhsaí, ina “draíocht dhúbailte” mar a chreidtear roimhe seo. Cabhróidh an fhionnachtain le feabhas a chur ar ár dtuiscint ar struchtúr núicléach agus d’fhéadfadh impleachtaí a bheith aige d’fhisic na réaltaí neodrón.

Nuair a bhíonn fisiceoirí núicléacha ag caint ar uimhreacha draíochta, tá siad ag tagairt do chás ina bhfuil núiclóin adaimh (prótóin agus neodrón) socraithe ar bhealach a dhéanann a núicléas cobhsaí neamhghnách. Ní dócha go gcaillfidh adaimh a bhfuil líon sonrach prótón nó neodrón acu, mar 2, 8, 20, 28, 50, 82, nó 126, faoi chaillteanais fuinnimh de bharr meath radaighníomhaí.

Is féidir coincheap na huimhreach draíochta a mhíniú trí úsáid a bhaint as samhail an bhlaosc núicléach. Is féidir núicléi a mheas mar shliogáin ilchisealacha, cosúil le sraitheanna oinniún, agus líon áirithe “suíochán” do neodrón nó prótóin ag gach blaosc. Nuair a bhíonn blaosc líonta le neodrón nó prótóin, meastar go bhfuil sé “dúnta”. I gcás ocsaigin-16 (16O), a bhfuil ocht bprótón agus ocht neodrón ann, líontar an chéad sceall le dhá neodrón, agus líontar an dara sceall le sé neodrón, rud a fhágann gur núicléas “draíochtúil faoi dhó”.

Bhí an t-iseatóp ocsaigin-28 ina iarrthóir ar stádas dúbailte draíochta mar go bhfuil ocht prótón agus 20 neodrón ann, agus na 20 neodrón scaipthe thar thrí shliogán. Mar sin féin, fuair na taighdeoirí go raibh an bhearna fuinnimh idir an dá fhithiseán bhlaosc neodrón deiridh lag, rud a cheadaigh meascadh idir an dá bhlaosc. Níl an creimeadh sliogáin seo coitianta agus bhí sé gan choinne le haghaidh 28O.

Is forbairt thábhachtach don teoiric núicléach é an easpa “draíochta dúbailte” a aimsíodh in ocsaigin-28. Feabhsóidh sé ár dtuiscint ar iseatóip a bhfuil cóimheasa móra neodrón-go-prótón acu agus cabhróidh sé le hidirghníomhaíochtaí núicléacha anaithnide amhail fórsaí trí neodrón a mheas. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag na torthaí seo maidir le staidéar a dhéanamh ar airíonna réaltaí neodrón.

Foinsí:

– Alt dúlra

– Monarcha Líoma Iseatóp Radaighníomhach RIKEN