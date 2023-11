Speicis Mosasaur Nua-Aimsithe Ainmnithe Tar éis Nathair Mhuir Lochlannach

Nocht eolaithe le déanaí speiceas nua mosasaur, reiptín muirí ársa a mhair timpeall 80 milliún bliain ó shin. Ainmníodh an speiceas nua-aimsithe seo Jormungandr walhallaensis, tar éis nathair farraige Lochlannach ó mhiotaseolaíocht Norse. Tagraíonn an t-ainm Jormungandr don nathair Midgard, créatúr miotasach as finscéalta Lochlannacha a dúradh a bheith mar athair ag an dia trickster Loki agus a bhí in ann timpeallú na cruinne ar fad.

Fuarthas iontaisí Jormungandr walhallaensis in aice le Walhalla, baile i Dakota Thuaidh a fhaigheann a ainm ó Valhalla, halla mór na laochra i miotaseolaíocht Norse. Creideann na taighdeoirí go léiríonn an t-ainm miotaseolaíocht na Lochlannach agus an áit inar thángthas ar na hiontaisí.

Tá an iontaise féin, ar a dtugtar NDGS 10838, comhdhéanta de cloigeann beagnach iomlán, gialla, agus roinnt codanna cnámharlaigh, lena n-áirítear easnacha agus veirteabraí. Bheadh ​​an mósáéar thart ar 24 troigh (7.3 méadar) ar fad agus a aghaidh níos caol i gcomparáid le mosasaurs eile.

Cé go bhfuil cosúlachtaí idir Jormungandr walhallaensis agus mosasaurs eile, tá gnéithe uathúla aige freisin a dhéanann idirdhealú idir é agus a ghaolta. Chuir struchtúr cloigeann an mosasaur seo dúshláin os comhair na n-eolaithe agus é á rangú agus tugann sé le tuiscint go bhféadfadh an grúpa mósáéar a bheith níos éagsúla ná mar a ceapadh roimhe seo.

Nuair a aimsítear an speiceas nua seo tá gealltanas ann go mbeidh tuiscint bhreise ar éabhlóid agus ar éagsúlacht na mósasár. D'fhéadfadh fionnachtana sa todhchaí agus anailís ar iontaisí breise níos mó solais a chaitheamh ar shuíomh Jormungandr walhallaensis sa chrann ginealaigh mósáár.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é mosasaur?

F: Ba reiptílí muirí móra a d’ith siad feoil iad na Mosasaurs a mhair le linn na tréimhse Cretasaigh Déanach, tuairim is 66 go 85 milliún bliain ó shin.

C: Conas a fuair Jormungandr walhalllaensis a ainm?

A: Ainmníodh an mosasaur as an nathair farraige Lochlannach Jormungandr ó mhiotaseolaíocht Norse, chomh maith leis an mbaile Walhalla áit a bhfuarthas na iontaisí.

C: Cad é an tábhacht a bhaineann leis an bhfionnachtain seo?

F: Cuireann fionnachtain Jormungandr walhallaensis lenár dtuiscint ar éagsúlacht agus ar éabhlóid na mósasár san aimsir réamhstairiúil.

C: Cad iad na gnéithe uathúla de Jormungandr walhallaensis?

A: Tá meascán de ghnéithe ó ghrúpaí mosasaur éagsúla ag Jormungandr walhallaensis, rud a fhágann go bhfuil sé éagsúil agus dúshlánach é a rangú.

C: Cén taighde breise atá ag teastáil?

F: Cabhróidh taighde breise, lena n-áirítear fionnachtain iontaisí breise, leis an ngaol idir Jormungandr walhallaensis agus mosasaurs eile a shoiléiriú agus soláthróidh sé níos mó léargais ar a saintréithe bitheolaíocha agus a thábhacht éabhlóideach.