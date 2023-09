D'fhéadfadh Uirlis Nua Eagarthóireachta Géin-Bhunaithe CRISPR Teiripí Géiniteacha a Réabhlóidiú

Tá uirlis nua eagarthóireachta géine forbartha ag foireann taighdeoirí a bhfuil an cumas ann teiripí géiniteacha a athrú ó bhonn d’othair a bhfuil neamhoird ghéiniteacha orthu. Athraíodh an uirlis, einsím ar a dtugtar AsCas12f, chun a bheith aon trian de mhéid na heinsíme Cas9 a úsáidtear go coitianta, gan éifeachtúlacht a íobairt. Ligeann an méid dlúth seo seachadadh níos éifeachtaí ar an einsím isteach i gcealla beo.

Bhain na taighdeoirí úsáid as micreascópacht chrióigineach leictreoin chun struchtúr AsCas12f a anailísiú agus chun an leagan modhnaithe a innealtóireacht. Trí leabharlann de shócháin a d’fhéadfadh a bheith ann a chruthú agus cinn roghnaithe a chomhcheangal, rinne siad innealtóireacht ar einsím a raibh cumas eagarthóireachta 10 n-uaire níos mó aici ná an cineál bunaidh gan athrú.

Léiríodh rath an AsCas12f a ndearnadh innealtóireacht air i dtrialacha ainmhithe, áit ar péireáladh é le géinte eile agus inar tugadh do lucha beo é. Léirigh na torthaí go bhfuil an cumas ag an einsím modhnaithe a úsáid i teiripí géine daonna, lena n-áirítear cóireáil galair ar nós hemophilia.

Ceann de na buntáistí a bhaineann le AsCas12f ná go bhfuil sé ar cheann de na heinsímí Cas is dlúithe a aimsíodh go dtí seo. Ceadaíonn an méid níos lú do phacáistiú níos éifeachtaí isteach i víris iompróra, mar víris adeno-ghaolmhara (AAVanna), a úsáidtear go coitianta do sheachadadh géinteiripe. Ina theannta sin, coinníonn AsCas12f a ghníomhaíocht agus a éifeachtúlacht, rud a fhágann go bhfuil sé ina rogha malartach geallta don einsím Cas9 níos mó.

Admhaíonn na taighdeoirí go bhfuil go leor comhcheangail fhéideartha ann chun córas eagarthóireachta géine AsCas12f níos éifeachtaí fós a innealtóireacht. D'fhéadfadh tuilleadh taighde ag baint úsáide as samhaltú ríomhaireachtúil nó foghlaim meaisín cuidiú leis na sócháin is fearr a aithint le haghaidh feabhsuithe amach anseo.

Mar fhocal scoir, cuireann forbairt na huirlise nua eagarthóireachta seo atá bunaithe ar CRISPR féidearthachtaí nua le haghaidh teiripí géiniteacha níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí. Ceadaíonn méid níos lú AsCas12f seachadadh feabhsaithe agus laghdaítear teorainneacha na n-einsímí níos mó. Le tuilleadh taighde agus forbartha, d’fhéadfadh cóireálacha níos fearr a bheith mar thoradh ar an uirlis seo d’othair a bhfuil neamhoird ghéiniteacha orthu.

