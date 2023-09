Cóiméad Nishimura Nua-aimsithe le bheith Infheicthe an tseachtain seo chugainn

Beidh cóiméad nua-aimsithe darb ainm Comet Nishimura le feiceáil agus é ag eitilt ar an Domhan an tseachtain seo chugainn. Bhreathnaigh an grianghrafadóir spáis Seapánach Hideo Nishimura ar an gcóiméad go luath i mí Lúnasa. Ó shin i leith, tá méadú tagtha ar ghile agus é ag taisteal tríd an gcóras gréine istigh i bhfithis timpeall na gréine. Déanfaidh an comet a chur chuige is gaire don Domhan Dé Máirt, ag teacht laistigh de 78 milliún míle. Rachaidh sé gar don ghrian ar 17 Meán Fómhair freisin.

Comhlánaíonn Cóiméad Nishimura fithis amháin gach 430 go 440 bliain. Timpeall na bliana 1590 an uair dheireanach a rith sé gar don ghrian. Ní fios an raibh sé le feiceáil ag an tsúil nocht an uair sin, áfach. Is ar éigean go bhfuil an cóiméad geal go leor le bheith infheicthe agus beidh sé ag bogadh gar do na spéire, mar sin moltar déshúiligh a fheiceáil. Soláthraíonn spéartha dorcha ó shoilse na cathrach na coinníollacha is fearr.

Dóibh siúd sa Leathsféar Thuaidh, moltar radharc soiléir a fháil ar an léaslíne thoir-thuaisceart thart ar leath uair an chloig roimh mheán oíche na maidine. Dá gaire an cóiméad don ghrian agus don léaslíne, is amhlaidh is deacra a bheidh sé a fheiceáil. Rachaidh an cóiméad idir an Domhan agus an ghrian Dé Céadaoin, agus seans nach mbeidh sé le feiceáil sa spéir tráthnóna mura n-éiríonn sé i bhfad níos gile ná mar a bhíothas ag súil leis.

Ós rud é chomh gar is atá an cóiméad don ghrian, tá seans ann go scriosfadh an teas dian é. Mar sin féin, tá saineolaithe ag súil go mairfidh sé, mar go bhfuil sé tar éis maireachtáil ar a laghad cur chuige gar amháin roimhe sin don ghrian. Má mhaireann sé, rachaidh sé anonn go dtí an taobh thall den ghrian ón Domhan go luath i mí Dheireadh Fómhair, agus ansin athfhillfidh sé isteach i spéir na maidine sa Leathsféar Theas i mí na Samhna.