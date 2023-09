Ról Gaschealla Nua i gCraniosynostóis: Fionnachtain Cinn

D'aithin taighdeoirí ag Weill Cornell Medicine cineál gascheall cnámh-fhoirmithe nach raibh ar eolas roimhe seo as a dtagann craniosynostosis, comhleá roimh am cloigeann i naíonáin. Tarlaíonn craniosynostóis i thart ar leanbh amháin as gach 2,500 agus féadann sé bac a chur ar fhorbairt inchinne mura gcaitear le máinliacht. Léiríonn an staidéar ceannródaíoch seo, a foilsíodh in Nature, an t-iomadú neamhghnácha ar chineál sonrach gascheall ar a dtugtar gaschealla DDR2+.

Scrúdaigh an fhoireann taighdeoirí lucha le sóchán coitianta a bhaineann le craniosynostosis daonna agus fuarthas amach go spreagann an sóchán seo iomadú neamhghnácha gascheall DDR2+, rud a fhágann go bhfuil comhleá cloigeann roimh am. Osclaíonn an fhionnachtain seo féidearthachtaí nua chun craniosynostosis a chóireáil trí dhíriú ar an ngníomhaíocht neamhghnácha gascheall seo agus é a chosc.

Chun imscrúdú a dhéanamh ar an gceangal idir na gaschealla cnámh-fhoirmithe agus craniosynostosis, rinne na taighdeoirí innealtóireacht ar lucha ina raibh na gaschealla CTSK+, a bhí nasctha le craniosynostosis roimhe seo, in easnamh ar cheann de na géinte a bhí freagrach as a fheidhm. Murab ionann agus a raibh siad ag súil leis, níor ghníomhaigh na sócháin seo na gaschealla calvary chun na plátaí cloigeann a chomhleá; ina ionad sin, laghdaíodh na gaschealla seo ag na comhuaimeacha dá bharr. Bhí comhghaol idir déine an chomhleá agus ídiú na ngascheall CTSK+ seo.

Leagann an comh-údar sinsearach an Dr Matt Greenblatt béim ar chumas na fionnachtana seo trína lua, “Is féidir linn tosú anois ag smaoineamh ar chóireáil craniosynostosis ní hamháin le máinliacht ach freisin trí bhac a chur ar an ngníomhaíocht neamhghnácha gascheall seo.” Ardaíonn an staidéar an fhéidearthacht cóireálacha núíosacha a fhorbairt a thugann aghaidh ar bhunchúis craniosynostosis, rud a thugann dóchas do naíonáin agus do theaghlaigh a bhfuil tionchar ag an riocht seo orthu.

I staidéar gaolmhar a foilsíodh in Nature in 2018, d’aithin an fhoireann taighde chéanna cineál difriúil gascheall cnámh-fhoirmithe ar a dtugtar gaschealla CTSK+. Spreag an fionnachtain níos luaithe seo tuilleadh imscrúdaithe ar ról na gascheall seo i gcúis le craniosynostosis. Tógann an staidéar seo le déanaí ar thorthaí an taighde a rinne siad roimhe seo, rud a mhéadaíonn ár dtuiscint ar na meicníochtaí casta is bun leis an riocht seo.

Tríd is tríd, réitíonn an dul chun cinn seo i dtuiscint craniosynostosis an bealach d’fhorbairt teiripí spriocdhírithe a d’fhéadfadh cóireáil an choinníll seo a réabhlóidiú agus torthaí a fheabhsú do naíonáin lena mbaineann.

Foinsí:

