Ról na nGascheall Neamhghnácha i gCraniosynostosis

Is coinníoll é craniosynostosis a bhaineann le comhleá roimh am barr an cloigeann i naíonáin. Is féidir forbairt neamhghnácha inchinne a bheith mar thoradh air seo má fhágtar gan chóireáil é. Tá staidéar réamhchliniciúil déanta ag taighdeoirí ag Weill Cornell Medicine chun bunchúiseanna craniosynostosis a thuiscint níos fearr.

Dhírigh an staidéar, a foilsíodh san iris Nature, ar cheann de na sócháin géine is coitianta a bhaineann le craniosynostosis. Fuair ​​na taighdeoirí amach go n-eascraíonn an sóchán seo iomadú neamhghnácha ar chineál gascheall cnámh-fhoirmithe nach raibh ar eolas roimhe seo ar a dtugtar gaschealla DDR2+. Cuireann na cealla seo le comhleá roimh am an cloigeann.

Roimhe seo, d'aimsigh taighdeoirí cineál eile gascheall cnámh-fhoirmithe ar a dtugtar gaschealla CTSK+ i mbarr an cloigeann. Bhí amhras orthu go raibh ról ag na cealla seo i craniosynostosis. Mar sin féin, sa staidéar seo, fuair na taighdeoirí go raibh an sóchán géine a bhaineann le craniosynostosis mar thoradh ar ídiú na gascheall CTSK+, seachas a gníomhachtú. Mar thoradh air seo rinne siad imscrúdú ar ról gascheall DDR2+.

Léirigh turgnaimh agus anailís bhreise go bhfuil gaschealla DDR2+ freagrach as comhleá uaim neamhghnácha a thiomáint. Méadaíonn na gaschealla seo go neamhghnách nuair a fhaigheann na gaschealla CTSK+, a shochtann a dtáirgeadh de ghnáth, bás mar gheall ar shóchán géine.

Scrúdaigh na taighdeoirí freisin samplaí fíocháin daonna ó lialanna craniosynostosis agus fuair siad gaschealla cosúla DDR2+ agus CTSK+. Léiríonn sé seo ábharthacht chliniciúil a gcuid torthaí i lucha.

Bunaithe ar a dtorthaí, tugann na taighdeoirí le fios go bhféadfadh sé a bheith ina chóireáil fhéideartha do chraniosynostóis má chuirtear iomadú gascheall DDR2+ faoi chois. Baineann na gaschealla CTSK+ an cosc ​​seo amach trí phróitéin fachtóir fáis ar a dtugtar IGF-1 a scaoileadh. tuairimíonn na taighdeoirí go bhféadfadh aithris a dhéanamh ar na modhanna seo cuidiú le comhleá neamhghnách cloigeann a chosc.

Osclaíonn an staidéar féidearthachtaí nua chun craniosynostosis a chóireáil, rud a d’fhéadfadh an gá atá le il-lialanna a laghdú. Díreoidh taighde amach anseo ar chineálacha eile gaschealla cnámh-fhoirmithe a aithint sa cloigeann agus ar chastacht an choinníll seo a thuiscint tuilleadh.

Foinsí:

– https://weill.cornell.edu/

– Staidéar foilsithe in Nature, 2020