Gabhann réaltgrianghrafadóirí Íomhánna Néalacha de Chóiméad Nishimura

Tá réaltgrianghrafadóirí ó ar fud an domhain ag gabháil íomhánna iontacha de Comet Nishimura agus é ag dul tríd ár gcóras gréine. Tá an cóiméad seo, a d’aimsigh an réalteolaí amaitéarach Hideo Nishimura i mí Lúnasa 2023, tar éis aird a tharraingt mar gheall ar a infheictheacht shuntasach. Is mór an t-éacht é cóiméad a aimsiú ag baint úsáide as ceamara DSLR rialta, mar go bhfaightear an chuid is mó de chóiméid le teileascóip uathoibrithe anois.

Le cúpla seachtain anuas, tá díograiseoirí cóiméid agus réalt-grianghrafadóirí ag rianú Cóiméad Nishimura go dlúth, rud a d'eascair roinnt grianghraf dochreidte. Agus an cóiméad ag druidim lena pointe is gaire don Domhan ar 12 Meán Fómhair, agus an cur chuige is gaire don ghrian ina dhiaidh ar an 17 Meán Fómhair, tá na seachtainí atá romhainn geallta chun an feiniméan neamhaí seo a bhreathnú. Faoi láthair suite i réaltbhuíon Leo, is féidir an comet a fheiceáil go luath ar maidin roimh éirí gréine.

Le radharc a fháil ar Chóiméad Nishimura, féach ar an taobh thoir le linn uaireanta an chloig roimh ré. Is féidir le haip stargazing cuidiú leis an gcóiméad a aimsiú, agus cuirfidh déshúiligh nó teileascóp radharc níos soiléire ar fáil. Le teileascóip níos lú go meánmhéide, is féidir a bheith ag súil le orb doiléir, glasach. Mar sin féin, le optaic níos cumhachtaí, d'fhéadfadh go bhféadfaí idirdhealú a dhéanamh ar eireaball an chóiméid.

Chuir Cóiméad Nishimura chuimhneacháin uafásacha ar fáil do réaltgrianghrafadóirí cheana féin. Ghlac Michael Jäger, sealgaire cóiméid clúiteach, íomhánna iontacha i rith mhí Mheán Fómhair, lena n-áirítear imeacht dícheangailte a tharla de bharr pléasctha gaoithe gréine. D’éirigh le Stuart Atkinson forc a bhí sainithe go soiléir a ghabháil in eireaball an chóiméid. Tugann íomhá Lorenzo Di Cola léiriú bunaithe ar na rudaí is féidir le lucht féachana an chúlchlós a bheith ag súil le feiceáil agus iad ag úsáid dhéshúiligh nó teileascóip bheaga.

Má tá suim agat cóiméid a sheilg nó íomhánna de réada neamhaí a ghabháil, tá acmhainní éagsúla ar fáil. Is féidir lenár dtreoir maidir leis na déshúiligh agus na teileascóip is fearr cabhrú leat teacht ar an trealamh ceart do do chuid riachtanas. Ina theannta sin, dóibh siúd ar spéis leo an réaltfhótagrafaíocht, cuirimid treoir ar fáil maidir le conas cóiméid a ghrianghrafadh, chomh maith le moltaí maidir le ceamaraí agus lionsaí.

