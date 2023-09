Fiolmhú Chathair Nua-Eabhrac: Nochtann Staidéar NASA an Cúis

Nocht staidéar le déanaí a rinne NASA fíric iontasach faoi Chathair Nua-Eabhrac - tá sé ag dul faoi uisce. Mar gheall ar mheáchan skyscrapers agus bonneagar coincréite na cathrach tá limistéir áirithe ag dul faoi uisce ag ráta 1.6 milliméadar in aghaidh na bliana, níos tapúla ná an chathair ina hiomláine. Áirítear ar na hotspots tóin poill Aerfort LaGuardia, Arthur Ashe Staidiam, agus fiú Coney Island.

Is féidir an feiniméan a chur i leith an chrapadh de réir a chéile ar oighearshruth ar a luíonn an chathair. Tá an oighearshruth ag leá le 24,000 bliain anuas, rud is cúis le turnamh i gceantair áirithe. Mar shampla, tá rúidbhealaí LaGuardia agus Staidiam Arthur Ashe imithe ag rátaí 3.7 agus 4.6 milliméadar in aghaidh na bliana, faoi seach, mar gheall ar chrapadh an oighearshruth.

Mar sin féin, níl gach dóchas caillte. D'aithin innealtóirí Nua-Eabhrac réimsí atá ag ardú i ndáiríre. Tá ardú ag rátaí 1.6 milliméadar agus 6.9 milliméadar in aghaidh na bliana in Oirthear Williamsburg i mBrooklyn agus Woodside i Queens, faoi seach. Creidtear go bhféadfadh caidéalú screamhuisce agus úsáid toibreacha insteallta chun uisce truaillithe a chóireáil a bheith ag cur leis an ardú sna réimsí seo, ach tá gá le himscrúdú breise chun an teoiric seo a dhearbhú.

Foireann eolaithe NASA agus mic léinn Ollscoil Rutgers i New Jersey a rinne an staidéar. Rinne siad anailís ar na cúig bhuirg i gCathair Nua-Eabhrac - Manhattan, Queens, Brooklyn, an Bronx, agus Staten Island - ag baint úsáide as breathnuithe 3D chun gluaiseacht dromchla agus topagrafaíocht a thomhas ó 2016 go 2023.

Mar fhocal scoir, cé go bhféadfadh Cathair Nua-Eabhrac a bheith ag dul faoi uisce i gceantair áirithe, tá comharthaí ardaithe i gceantair eile. Tá meáchan bonneagair na cathrach ina chúis le turnamh, ach tá gá le tuilleadh taighde chun na fachtóirí a chuireann leis an bhfeiniméan seo a thuiscint go hiomlán. Soláthraíonn an staidéar seo léargais luachmhara ar gheolaíocht ár bplainéad agus tugann sé solas ar na hidirghníomhaíochtaí casta idir gníomhaíocht dhaonna agus próisis nádúrtha.

