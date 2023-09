Fuair ​​​​eolaithe Uirlis Gheallta amach chun Caillteanas Cnámh a Chomhrac i dTiscéalaíocht Spáis

Tá dul chun cinn déanta ag eolaithe sa chuardach le haghaidh réitigh chun caillteanas cnámh a chomhrac le linn taiscéalaíochta spáis. Tá an fhoireann taighdeoirí tar éis feabhas a chur ar chumas teiripeach an mhóilín NELL-1, ag leathnú a leathré ó 5.5 uair go 15.5 uair an chloig. Ligeann an feabhsúchán seo don mhóilín fanacht éifeachtach ar feadh tréimhse níos faide gan a bhithghníomhaíocht a chailleadh.

Chun a éifeachtúlacht spriocdhírithe a fheabhsú tuilleadh, rinne na taighdeoirí bithchomhchuingeach ar mhóilín támh bisphosphonate (BP) le NELL-1, ag cruthú móilín “cliste” ar a dtugtar BP-NELL-PEG. Díríonn an móilín seo go sonrach ar fhíocháin chnámh, rud atá ríthábhachtach chun caillteanas cnámh a chomhrac le linn tréimhsí fada i microgravity.

Léirigh torthaí an staidéir, a foilsíodh san iris 'npj Microgravity,' gur léirigh BP-NELL-PEG sainiúlacht níos fearr maidir le fíochán cnámh, gan aon éifeachtaí díobhálacha inbhraite a chruthú. Is forbairt shuntasach é seo toisc go raibh baint go minic ag bisphosphonates le héifeachtaí millteach ar fhíocháin chnámh.

Creideann na taighdeoirí go bhfuil gealltanas mór ag a gcuid torthaí do thodhchaí na taiscéalaíochta spáis, go háirithe i gcás misin a bhaineann le tréimhsí fada i micrea- domhantarraingt. Samhlaíonn siad go bhféadfadh BP-NELL-PEG a bheith ina uirlis luachmhar chun caillteanas cnámh agus meathlú mhatánchnámharlaigh a chomhrac, go háirithe nuair nach bhfuil gnáthoiliúint friotaíochta indéanta de bharr gortuithe nó fachtóirí éagumasaithe eile.

Cé gur léirigh an staidéar torthaí a bhfuil gealladh fúthu, tá gá le tuilleadh staidéir dhaonna chun a éifeachtúlacht a dhearbhú. Má leanann na staidéir seo de bheith rathúil, d'fhéadfadh BP-NELL-PEG réabhlóidiú a dhéanamh ar an mbealach a théann spásairí i ngleic le caillteanas cnámh le linn taistil spáis. D’fhéadfadh an dul chun cinn seo feabhas a chur ar shláinte agus ar leas iomlán na spásairí, ag cinntiú misin rathúla agus sábháilte amach anseo.

