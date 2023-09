Teiripe Gheallta chun Caillteanas Cnámh a Mhaolú sa Spás agus ar Domhan

D'fhorbair taighdeoirí in Ollscoil California, Los Angeles (UCLA), teiripe a léiríonn gealltanas maidir le caillteanas cnámh ó thaisteal spáis fada a laghdú chomh maith le díghiniúint mhatánchnámharlaigh ar an Domhan. Is cúis le microgravity, a bhfuil taithí ag spásairí sa spás air, caillteanas cnámh ag ráta 12 uair níos mó ná mar atá ar an Domhan, rud atá ina bhagairt do shláinte chnámharlaigh. Rinne foireann UCLA imscrúdú an bhféadfadh seachadadh sistéamach móilín-1 cosúil le NELL (NELL-1) cabhrú leis an gcaillteanas cnámh seo a mhaolú.

Is próitéin é NELL-1 atá ríthábhachtach maidir le forbairt cnámh agus cothabháil dlús. Chuir na taighdeoirí le cumas teiripeach NELL-1 trína leathré a shíneadh agus trí mhóilín “cliste” a chruthú a dhíríonn go sonrach ar fhíocháin chnámh gan éifeachtaí díobhálacha a chruthú. Léirigh na torthaí, a foilsíodh san iris 'npj Microgravity,' gur léirigh an móilín nua, ar a dtugtar BP-NELL-PEG, sainiúlacht níos fearr maidir le fíochán cnámh gan éifeachtaí díobhálacha inbhraite a chruthú.

De réir Chia Soo ó UCLA, tá gealltanas iontach ag na torthaí seo do thodhchaí na taiscéalaíochta spáis, chomh maith le dul i ngleic le cailliúint cnámh agus meath mhatánchnámharlaigh ar an Domhan. Chuir Kang Ting ó Institiúid Forsyth leis go bhféadfadh BP-NELL-PEG a bheith ina uirlis geallta nuair nach bhfuil oiliúint friotaíochta traidisiúnta indéanta mar gheall ar ghortuithe nó fachtóirí eile.

Chun an teiripe a thástáil i gcoinníollacha spáis fíor, rinne na taighdeoirí staidéar ag baint úsáide as lucha. Chaith leath de na lucha naoi seachtaine fada i micrea-gravity chun taisteal spáis fadtréimhseach a insamhail. Tugadh an leath eile ar ais go dtí an Domhan tar éis 4.5 seachtaine. Cuireadh cóireáil ar an dá ghrúpa le BP-NELL-PEG nó le substaint rialaithe. Léirigh na torthaí go raibh méadú suntasach ar fhoirmiú cnámh ag na lucha a ndearnadh cóireáil orthu le BP-NELL-PEG. Ina theannta sin, níor tugadh faoi deara aon drochthionchar sláinte ar lucha spáis agus ar lucha a ndearnadh cóireáil orthu ar an Domhan.

Ní hamháin go bhfuil poitéinseal ag an teiripe seo do mhisin spáis amach anseo ach cuireann sé cóireáil fhéideartha ar fáil freisin d’othair atá ag fulaingt ó oistéapóróis foircneach agus riochtaí eile a bhaineann le cnámh ar domhan. Tá gá le tuilleadh staidéir dhaonna chun na torthaí seo a dhearbhú agus chun na tairbhí teiripeacha a bhaineann le BP-NELL-PEG a fhiosrú go hiomlán.

