Na hIontaisí Idirthréimhseacha atá ar Iarraidh sa Réamh-Chambrianach: Tuilleadh Fianaise i gCoinne Éabhlóid Darwin

Le fada an lá is dúshlán é an chuma tobann atá ar fhíleáil ainmhithe éagsúla le linn an Phléasc Chambrianach d’éabhlóid na Darwin. De réir na teoirice seo, ba cheart go dtiocfadh úrscéalta bitheolaíocha casta chun cinn de réir a chéile le himeacht ama, le foirmeacha idirmheánacha iomadúla. Mar sin féin, níor aimsíodh aon iontaisí idirthréimhseacha sna strata Precambrian déanacha a tháinig roimh Phléasc Cambrian. Tá macra-iontaisí casta sa tréimhse Ediacaran, a chuimsíonn deireadh na Precambrian, ach tá a ngaolmhaireacht leis an bhfíolas ainmhithe Cambrian níos déanaí fós conspóideach.

D’admhaigh Charles Darwin féin gur chuir sé seo in aghaidh a theoiric go mór, ag tabhairt faoi deara an easpa taifead ó na tréimhsí móra tosaigh roimh an strataim Chambrianach. Is é an míniú is coitianta ar an easpa seo ná neamhiomlán an taifid iontaise, rud a thugann le tuiscint go gcaithfidh sinsear na n-ainmhithe a bheith ann ach nach raibh siad caomhnaithe go héasca mar gheall ar a mbeagmhéid agus a gcorp bog. Mar sin féin, tá an hipitéis Déantán seo bréagnaithe ag fionnachtana le déanaí ar áiteanna iontaise Ediacaran a d'fhéadfadh a bheith ceadaithe do chaomhnú réamhtheachtaithe ainmhithe beaga coirp. Ina áit sin, níor thug na ceantair seo ach algaí iontaise agus roinnt orgánaigh fhadhbacha.

Cuireann staidéar le déanaí a foilsíodh in Trends in Ecology and Evolution tuilleadh fianaise leis i gcoinne hipitéis na ndéantán. Rinne Paleontologists faoi cheannas Derek Briggs comparáid idir próisis iontaisithe agus gheolaíocht strata Precambrian agus Cambrian agus fuair siad amach go raibh easpa iomlán ainmhithe i sraitheanna Réamh-Chambrianacha oiriúnach lena gcaomhnú. Molann siad srian uasta bog ar sheaniarsmaí ainmhithe 789 milliún bliain ó shin. Ní raibh baint ag coinníollacha de chineál scealla Burgess, a moladh mar thimpeallacht a chuidíonn le luathchaomhnú ainmhithe, le biotas iontaise atá 789 milliún bliain ó shin nó níos sine.

Tugann údair an staidéir le tuiscint go bhféadfadh bearna Crióigineach i mbiotáille atá caomhnaithe go heisceachtúil cuma tobann ainmhithe a mhíniú níos déanaí. Mar sin féin, is cosúil go dtugann an léirmhíniú seo neamhaird ar fhianaise chontrártha, lena n-áirítear easpa ainmhithe neamhchonspóideacha metazoan nó déthaobhacha le linn an ama seo. Ina theannta sin, chuir staidéir eile an srian uasta ar na chéad ainmhithe ag aois níos óige fós, níos gaire do thús an Chambrian.

Tugann na torthaí seo dúshlán do na boinn tuisceana céimnithe maidir le héabhlóid Darwinian agus tá siad ag teacht salach ar an dátú a mhol staidéir chlog mhóilíneach. Tá sé tábhachtach do bhitheolaithe éabhlóideacha na neamhréireachtaí suntasacha idir na sonraí eimpíreacha agus croí-thuartha a dteoiric a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu.