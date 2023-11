Nochtadh Speiceas Nua de Lizard Farraige: Iniúchadh ar an enigmatic Jǫrmungandr walhallaensis

Tá fionnachtain iontach tagtha chun solais le déanaí i réimse na pailéonteolaíochta, ag cur solas ar áitritheoir ársa na bhfarraigí. Trí anailís mhionsonraithe a dhéanamh ar chnámha ársa, tá taighdeoirí tar éis speiceas nua de laghairt na farraige a aimsiú a bhíodh ag fánaíocht ar na haigéin taobh le dineasáir. Creidtear go raibh an créatúr uisceach carnabhach seo, darb ainm Jǫrmungandr walhallaensis, ann thart ar 80 milliún bliain ó shin, le linn na tréimhse Cretaceous Déanach.

Tarraingíonn ainmniú Jǫrmungandr walhallaensis inspioráid ó réimse na miotaseolaíochta Norse, áit a raibh Jormungandr ina nathair farraige legendary. Mar sin féin, ní raibh i bhfad níos mó i gceist leis an laghairt farraige seo ná créatúr miotasach amháin. Sáraíonn a mhéid ollmhór, a mheastar a bheith suas le 24 troigh ar fad, ná an siorc mór bán, a mhacasamhail chomhaimseartha.

Ag nochtadh tréithe a chumasc gnéithe de lizards agus nathracha, cuireann an Jǫrmungandr walhallaensis toise nua le tuiscint na mosasaurs, grúpa de reiptílí muirí imithe i léig. Bhí na reiptílí ársa seo ann mar speiceas idirthréimhseach idir dhá shínte reiptíneacha, ag soláthar nasc in easnamh sa bhfreagra éabhlóideach.

Thángthas ar iarsmaí iontaisithe Jǫrmungandr walhallaensis go fortuiticiúil in 2015 i gcathair Walhalla, Dakota Thuaidh. Mar sin féin, níor deimhníodh a rangú mar speiceas nua ach trí scrúdú críochnúil le déanaí. Foilsíodh na torthaí i bhFeasachán mór le rá Mhúsaem Stair an Dúlra Mheiriceá.

Cur síos air mar chréatúr atá cosúil le dragan uisceach scálaithe, bhí smeacháin ag Jǫrmungandr walhallaensis, eireaball cosúil le siorc, agus is díol spéise é rud a ndéanann taighdeoirí tagairt dó go ceanúil mar “mhala feargacha”. Déanann Amelia Zietlow, príomhúdar an staidéir, an créatúr enigmatic seo a chur i gcomparáid le dragan ollmhór Komodo, agus í ag déanamh iontais faoina oiriúnú uathúil do stíl mhaireachtála mara.

Gan amhras, cuireann foilsiú Jǫrmungandr walhalllaensis léargais luachmhara ar fáil ar thréimhse gheolaíoch na Stát Aontaithe ar bheagán tuiscint. Cuireann Clint Boyd, comhúdar an staidéir, béim ar a thábhachtaí atá sé ár n-eolas ar an amlíne gheografach agus ama a leathnú, rud a chuireann ar ár gcumas na rúndiamhra a bhaineann leis na speicis iontacha ársa seo a réiteach.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cén t-ainm atá ar an speiceas nua de laghairt na farraige?

A: Tugtar Jǫrmungandr walhallaensis ar an speiceas nua de laghairt na farraige.

C: Cathain a bhí Jǫrmungandr walhalllaensis ina chónaí?

A: Bhí Jǫrmungandr walhallaensis ann thart ar 80 milliún bliain ó shin le linn na tréimhse Cretaceous Déanach.

C: Cá bhfuarthas iontaise Jǫrmungandr walhalllaensis?

A: Fuarthas iontaise Jǫrmungandr walhallaensis i gcathair Walhalla, Dakota Thuaidh.

C: Cá fhad a measadh a bheith Jǫrmungandr walhalllaensis?

A: Creideadh go sroich Jǫrmungandr walhalllaensis fad thart ar 24 troigh, rud a sháraigh méid siorc mór bán.

C: Cad iad na gnéithe uathúla a bhí ag Jǫrmungandr walhalllaensis?

A: Bhí smeacháin ag Jǫrmungandr walhalllaensis, eireaball cosúil le siorcanna, agus “mailí feargacha” sainiúla.