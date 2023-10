Turas go hAsteroid 16 Psyche: Breith an Chórais Ghréine a Iniúchadh

Tharraing grianghraf réalteolaíoch le déanaí aird eolaithe agus díograiseoirí spáis araon. Taispeánann an íomhá bailiúchán beag gairbhéil atá laistigh de choimeádán miotail, ach is é an rud is neamhghnách é gur as astaróideach a eascraíonn an gairbhéal seo. Mar iarsmaí d'ábhar primordial ó bhreith an Ghrianchórais, tá luach suntasach eolaíoch ag an sampla seo. Anois, tá spásárthach nua ag tosú ar mhisean chun astaróideach eile a iniúchadh, ar a dtugtar 16 Psyche, atá comhdhéanta go príomha d'iarann ​​​​agus miotail ghaolmhara.

Próiseas drámatúil agus casta a bhí i bhfoirmiú an Ghrianchórais. Thosaigh cáithníní deannaigh laistigh den scamall a rugadh don Ghrian agus do na pláinéid ag cónascadh, ag cruthú cnapáin. D’fhás na cnapáin seo uaireanta trí chloí le cnapáin eile, ach d’fhág imbhuailtí ar luasanna arda gur scar siad le gairbhéal agus deannach freisin. Bhí coirp níos mó i gceist le himbhuailtí ócáideacha, mar nuair a bhí an Domhan á fhoirmiú agus nuair a bhuail rud ar mhéid Mars é. Ar deireadh thiar cruthaíodh an Domhan agus an Ghealach mar gheall ar bhruscar an imbhuailte seo.

Nuair a imbhuail ábhar le corp neamhaí a bhí ag fás, scaoil an méid ollmhór fuinnimh a ghintear go leor teasa. Mar thoradh air seo bhí sféar carraige leáite, a fuaraigh de réir a chéile thar na billiúin bliain. Fiú go dtí an lá inniu, fanann croí an Domhain te agus cuid leáite. Eascraíonn cuid den teas seo ó fhoirmiú an phláinéid, agus tagann an chuid eile as meath na n-eilimintí radaighníomhacha. Is éard a bhí sa deannach a mhúnlaigh na pláinéid ná mianraí carraigeacha éagsúla, oighear, iarann, nicil, agus miotail ghaolmhara, chomh maith le rianta d'eilimintí troma, lena n-áirítear cinn radaighníomhacha.

Iarmhairt ar tháirgeadh fuinnimh laistigh de na réaltaí is ea iarann ​​agus a ghaolta sna scamaill deannaigh chosmach. Is iad na heilimintí seo críochphointe imoibrithe comhleá i réaltaí, a éilíonn méid ollmhór fuinnimh chun aon rud lasmuigh díobh a tháirgeadh. Mar thoradh air sin, nuair a thiteann agus a phléascann réaltaí, scaoileann siad iarann ​​agus eilimintí troma eile isteach sa chruinne. Cruthaítear eilimintí níos troime mar ór, airgead, luaidhe, agus iseatóip radaighníomhacha éagsúla mar thoradh ar an bpróiseas seo.

De réir mar a fhoirmíonn pláinéad nua, ní thagann an meascán d'ábhair leáite le chéile go héasca. Éiríonn mianraí níos éadroime, mar sileacain agus alúmanam, go dromchla an phláinéid, agus téann iarann, maignéisiam agus miotail ghaolmhara níos troime i dtreo an lár. I gcás imbhualadh millteach le pláinéad eile, is féidir leis an croí miotalach maireachtáil agus a bheith ina astaróideach. Is éard a bheadh ​​in astaróideach den sórt sin go príomha ná nicil agus iarann, chomh maith le méideanna beaga d’eilimintí troma eile.

Tá dhá chúis shuntasacha ann a bhfuil spéis ag baint le staidéar a dhéanamh ar astaróideach nicil/iarann ​​mar 16 Psyche. Ar an gcéad dul síos, soláthraíonn sé sampla inrochtana de chroílár dorochtana an Domhain, ag tabhairt léargais luachmhara ar fhoirmiú ár ndomhan agus pláinéid carraigeacha eile. Ar an dara dul síos, de réir mar a théann daoine i mbun gnó a bhunú ar an nGealach agus ar chomhlachtaí neamhaí eile, bíonn sé ríthábhachtach go mbeadh acmhainní riachtanacha ar fáil go héasca. Cé go bhfuil uisce ar fáil go forleathan sa spás, tá ábhair thógála cosúil le cruach trom agus deacair a iompar ón Domhan. Dá bhrí sin, dá ndéanfaí na hacmhainní seo a aimsiú ar an láthair, dhéanfaí misin spáis amach anseo a shimpliú go mór agus laghdófaí costais.

Trí dhul i ngleic le comhdhéanamh agus tréithe asteroids cosúil le 16 Psyche, tá eolaithe ag réiteach rúin bhreith an Chórais Ghréine agus ag réiteach an bhealaigh le haghaidh taiscéalaíochta spáis agus iarrachtaí coilínithe amach anseo.

– Ken Tapping, réalteolaí ag Réadlann Réaltfhisiceach Raidió Dominion i Penticton.