Todhchaí Athrú Aeráide agus Slándála Bia: Tionscadal Comhoibríoch Spásbhunaithe

I measc na saincheisteanna práinneacha domhanda a bhaineann le hathrú aeráide agus slándáil bia, tá Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE), na Stáit Aontaithe (SAM), an India, agus Iosrael ag tabhairt faoi thionscadal nuálach spásbhunaithe a bhfuil an cumas ann freagairt an domhain a mhúnlú. na dúshláin seo. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh comhoibríoch seo, ar a dtugtar I2U2, méideanna ollmhóra sonraí eolaíocha a sholáthar a chabhróidh le tíortha éifeachtaí an téimh dhomhanda a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar neamhshlándáil bia.

Féachann an tionscadal, atá bunaithe ar phrionsabal na rochtana oscailte ar fhaisnéis eolaíoch, le comhar idirnáisiúnta agus deiseanna infheistíochta a chothú. Trí ghiaráil a dhéanamh ar shonraí breathnóireachta spásbhunaithe agus ar chumais ó na ceithre thír chomhpháirtíochta, tá sé mar aidhm ag an tionscadal uirlis uathúil a chruthú do lucht déanta beartas, d’institiúidí agus d’fhiontraithe chun dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil ​​agus athraithe aeráide.

Cé go bhfuil sonraí sonracha fós á bhforbairt, is é cuspóir an tionscadail sonraí a roinnt agus a anailísiú trí dhearbhú comhpháirteach. Tugann an iarracht chomhoibríoch seo deis shuntasach chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac i dteannta a chéile. Trí I2U2, tá na tíortha comhpháirtíochta tosaithe cheana féin ag iniúchadh bealaí nua don fhiontraíocht agus don nuálaíocht. De bharr na n-iarrachtaí sin tá comhaontuithe a chuireann comhar spáis chun cinn agus a d’oscail doirse do chaidreamh trádála agus tráchtála níos doimhne idir na náisiúin atá i gceist.

Ina theannta sin, tá ról lárnach ag UAE maidir le taiscéalaíocht spáis a chur chun cinn. Tar éis dó a chéad spásaire, Hazza Al Mansouri, a sheoladh chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta in 2019 agus an taiscéalaí Dóchais a sheoladh go Mars go rathúil in 2020, leanann an UAE ag infheistiú go mór ina chlár spáis. D'fhill an spásaire Emirati Sultan Al Neyadi le déanaí ó mhisean sé mhí chuig an ISS, agus é ar an gcéad duine ón domhan Arabach a rinne spásshiúlóid. Tá sé beartaithe ag UAE a chumas spáis a fheabhsú tuilleadh trí infheistíocht shubstaintiúil de bhreis ar Dh3 billiún ($ 816 milliún) san earnáil spáis phríobháideach sna deich mbliana atá romhainn.

Chomh maith leis an tionscadal spásbhunaithe, chomhoibrigh UAE agus SAM ar an Misean Nuálaíochta Talmhaíochta (Aidhm don Aeráid), a dhíríonn ar thalmhaíocht atá cliste ó thaobh na haeráide de agus ar nuálaíocht córais bia. Tá sé mar aidhm ag an gcomhthionscnamh seo aghaidh a thabhairt ar thionchar an athraithe aeráide ar ocras domhanda trí infheistíocht a spreagadh i gcleachtais inbhuanaithe talmhaíochta.

Tríd is tríd, leagann an tionscadal I2U2 béim ar an acmhainneacht a bhaineann le comhoibriú idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna práinneacha a bhaineann le hathrú aeráide agus slándáil bia. Trí chumas na teicneolaíochta spáis a ghiaráil, tá sé de chumhacht ag an tionscnamh seo an bealach a bhfreagraíonn tíortha do dhúshláin chomhshaoil ​​a réabhlóidiú.