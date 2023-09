Insamhaltaí Supercomputer Nocht Bunús Fháinní agus Gealacha Satarn

Bhain staidéar le déanaí a foilsíodh in The Astrophysical Journal úsáid as insamhaltaí sárríomhaire chun míniú a thabhairt ar bhunús fáinní Satarn. Tugann an taighde, a rinne NASA, Ollscoil Durham, agus Ollscoil Ghlaschú, le tuiscint go bhféadfadh na fáinní a bheith déanta as smionagar dhá ghealach oighreata níos lú a d'imbhuail agus a bhris cúpla céad milliún bliain ó shin. Bheadh ​​na gealacha giniúna seo cosúil i méid le gealacha reatha Satarn, Dione agus Rhea. Seans gur chuidigh cuid den bhruscar ón imbhualadh seo le cruthú gealaí na Satarn sa lá atá inniu ann.

Bhí an léargas nua seo ar bhunús fáinní Satarn indéanta de bharr na sonraí a bhailigh an spásárthach Cassini, a chaith 13 bliana ag déanamh staidéir ar Satarn agus a chórais. Léirigh tomhais Cassini go bhfuil na fáinní comhdhéanta go príomha d'oighear agus gur beag deannach atá carntha acu ó bunaíodh iad. Léiríonn sé seo gur foirmíodh na fáinní le déanaí i stair an chórais gréine.

Chun imscrúdú breise a dhéanamh ar fhoirmiú na bhfáinní, bhain an fhoireann taighde úsáid as sárríomhaire COSMA ag saoráid DiRAC Ollscoil Durham. Rinne siad insamhaltaí hidridinimiciúla ag taifeach níos mó ná 100 uair níos airde ná staidéir roimhe seo. Trí imbhuailtí éagsúla a shamhaltú idir gealaí réamhtheachtaithe, fuair na taighdeoirí léargais luachmhara ar stair chóras Satarn.

Léirigh na hionsamhlúcháin go bhféadfadh go mbeadh go leor ábhar seolta ag iarmhairt idir gealaí oighreata in aice le Satarn chun na fáinní a dhéanamh. Cruthaítear fáinní lán-oighear mar thoradh ar an gcás seo go nádúrtha, toisc nach bhfuil an charraig i gcroílár na gcorp imbhuailte scaipthe chomh forleathan céanna leis an oighear uachtarach. Tacaíonn na torthaí seo leis an smaoineamh gur tháinig na fáinní ó imbhualadh idir dhá ghealach, seachas ó mhínithe eile.

Trí chásanna imbhuailte éagsúla a ionsamhlú, chinn na taighdeoirí go bhféadfadh raon leathan tionchair an méid ceart oighir a scaipeadh ar theorainn Roche na Satarn. Is é seo an réigiún inar féidir le fórsa imtharraingteach pláinéid coirp níos mó carraige nó oighir a dhícheangal. D’fhéadfadh an t-oighear scaipthe ansin socrú isteach i bhfáinní chomh oighreata leis na cinn a breathnaíodh timpeall ar Shatarn inniu.

D'aibhsigh an Dr Jacob Kegerreis, eolaí taighde ag Ionad Taighde Ames de chuid NASA, an tábhacht a bhaineann leis na insamhaltaí seo chun an córas Satarn a thuiscint. Chuir sé béim ar go bhfuil mórán anaithnid fós faoi Satarn agus a ghealacha, lena n-áirítear an fhéidearthacht go mbeadh timpeallachtaí oiriúnach don saol. Soláthraíonn na insamhaltaí nua taiscéalaíocht mhionsonraithe ar éabhlóid an chórais, rud a thugann solas ar óige gheolaíochta fáinní Satarn.

Tríd is tríd, cuireann an staidéar seo fianaise an-láidir ar fáil gur tharla imbhualadh ollmhór i stair réasúnta nua an chórais gréine de bharr fáinní agus gealaí Satarn. Tá léargais luachmhara curtha ar fáil ag na insamhaltaí sár-ríomhaire ar fhoirmiú na ngnéithe neamhaí seo, ag cur lenár dtuiscint ar dhinimic agus ar éabhlóid chóras Satarn.

