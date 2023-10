Foshraitheanna Gelatinase Nua-Aitheanta Soilse a Sheadadh ar Fheidhm Bhacainneach Astroglial

Tá dul chun cinn déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil Münster agus Ospidéal Ollscoile Bonn maidir le tuiscint a fháil ar ról gelatinases i bhfeidhm an bhacainn astroglial, comhpháirt ríthábhachtach den bhacainn fola-inchinn. I néar-athlasadh, téann cealla imdhíonachta ar a dtugtar leukocytes trasna an bhacainn fola-inchinn, agus tá ról ríthábhachtach ag maitrís gelatinases metalloproteinase (MMP) -2 agus -9 sa phróiseas seo. Mar sin féin, ní fios fós na foshraitheanna sonracha a ngníomhaíonn na heinsímí seo orthu le linn treá leukocyte.

Ag baint úsáide as modh secretome mais-speictriméadracht-bhunaithe íogair, d'éirigh leis an bhfoireann taighde na céadta móilíní a scoilteadh ó dhromchla cille astrocytes a shainaithint. Chruthaigh an fionnachtain seo bunachar sonraí uathúil d’fhoshraitheanna MMP-2/-9 a bhfuil baint acu le foirmiú agus cothabháil bacainní, chomh maith le cumarsáid idir astrocytes agus néaróin. Foilsíodh torthaí an staidéir seo san iris Science Advances.

Is bac cosanta don inchinn iad na cealla endothelial atá ar líneáil bhalla istigh na soithigh fola cheirbreacha, ar a dtugtar an bac fola-inchinn. Mar sin féin, le haghaidh bacainn fola-inchinn atá ag feidhmiú go hiomlán ar fhoirm, tá astrocytes, cineál cille glial, ag teastáil freisin. I galair cosúil le scléaróis iolrach, ní fhorbraíonn na hairíonna go dtí go dtéann cealla imdhíonachta isteach sna sraitheanna endothelial agus astroglial araon, rud a chuireann béim ar rannchuidiú tábhachtach astrocytes le sláine feidhme an bhacainn fola-inchinn.

Is eol go rialaíonn na gelatinases MMP-2 agus MMP-9 ionradh leukocyte le linn neuroinflammation. Trí shainiúlacht an tsubstráit a shainiú, tá súil ag taighdeoirí tuiscint níos fearr a fháil ar na próisis mhóilíneacha atá riachtanach d'fheidhm bhacainn astroglial. Bhain an fhoireann taighde úsáid as cur chuige mais-speictriméadrachta rúnda chun scoilteanna próitéalaíocha de phróitéiní a bhaineann le membrane cille a aithint. Thug an cur chuige seo léargais luachmhara ar an dá mhóraicme comhdhúl a scaoiltear le MMP-2/MMP-9 ó dhromchla na cille astrocyte.

Tugann fionnachtain foshraitheanna geilitínáis anaithnid roimhe seo solas ar ról an bhacainn astroglial maidir leis an mbacainn fola-inchinn a chothabháil agus molann sé go bhféadfadh tionchar a bheith ag gníomhaíocht MMP-2/MMP-9 ar chumarsáid idir astrocytes agus néaróin. Cuirfidh taighde breise sa réimse seo chun cinn ár dtuiscint ar nádúr móilíneach an bhacainn astroglial agus ar an méid a chuireann sé leis an mbacainn fola-inchinn.

Foinse: Ollscoil Münster / Ospidéal Ollscoile Bonn