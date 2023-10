Rúin Aosaithe a Dhíghlasáil: Ról na nGéinte Léim

Bíonn na heolaithe ag déanamh a ndíchill i gcónaí rúndiamhra an aosaithe a réiteach chun ár gcaighdeán maireachtála a fheabhsú agus ár saolré a leathnú. Tá taighde a rinneadh le déanaí ar eilimintí in-aistrithe (TEanna), ar a dtugtar “géinte léimneach” freisin, tar éis solas a thabhairt ar a ról ríthábhachtach sa phróiseas aosaithe.

Is seichimh iad TEanna laistigh dár gcód DNA a bhfuil an cumas acu athlonnú nó “léim” ó rannóg amháin go rannóg eile. Cé gur próiseas nádúrtha an ghluaiseacht seo, féadfaidh sé fadhbanna a chruthú mura rialaítear go cuí í. Chun staidéar a dhéanamh ar thionchar TEanna ar aosú, dhírigh taighdeoirí ó Ollscoil Eötvös Loránd san Ungáir ar chonair Piwi-piRNA, seicheamh imoibrithe móilíneacha atá freagrach as TEanna a rialú.

I dturgnaimh ar phéisteanna Caenorhabditis elegans, thug na taighdeoirí faoi deara gur athraíodh an próiseas aosaithe de bharr ionramháil an chosáin Piwi-piRNA. Trí ghníomhaíocht TE a laghdú trí íosrialú a dhéanamh nó ró-léiriú sómach a dhéanamh ar chomhpháirteanna an chosáin, mhair na péisteanna i bhfad níos faide. Tugann an fionnachtain seo le fios go gcuireann gluaiseacht na ngéinte léime laistigh den ghéanóm DNA le dul in aois na n-orgánach.

Tá an toradh seo comhsheasmhach le hiompar ainmhithe cosúil leis an smugairle róin neamhbhásmhar, ar féidir leo athghiniúint go leanúnach agus a d'fhéadfadh maireachtáil go deo. Tá sé léirithe ag staidéir roimhe seo go gcuireann cosán Piwi-piRNA TEanna faoi chois sna créatúir seo. Mar sin féin, ní raibh an gaol idir gníomhaíocht TE agus aosú ceallach soiléir go dtí seo. Léiríonn an staidéar le C. elegans go mbíonn tionchar ag gníomhaíocht TE ar an bpróiseas aosaithe cheallacha.

Nocht na taighdeoirí freisin gné eile den iompar TE a bhaineann le dul in aois. De réir mar a chuaigh na péisteanna in aois, bhí méadú ar mheitiliú DNA N6-adenine laistigh de dheighleoga TE, athrú ar ghníomhaíocht ghéine a chuireann le gníomhaíocht TE. Cruthaíonn na torthaí spéisiúla seo féidearthachtaí chun iompar TE a mhodhnú agus dul i bhfeidhm air chun aosú ceallach a mhoilliú. Cé go bhféadfadh sé nach mbeadh an neamhbhásmhaireacht insroichte, tá sé laistigh de rochtain leitheadúlacht na ngalar agus na dtinnis a bhaineann le haois a laghdú sa daonra scothaosta.

Ina theannta sin, d'fhéadfadh an taighde seo an bealach a réiteach do mhodh chun aois a chinneadh bunaithe ar DNA, ag soláthar clog bitheolaíoch cruinn. Tá impleachtaí an mhodhnaithe epigenetic seo forleathan agus d'fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith acu do réimsí na míochaine agus na bitheolaíochta.

Foinsí:

– “Cabhraíonn géinte léim le míniú a thabhairt ar an bhfáth a mbímid ag dul in aois” (Science Daily)

– “Múnann eilimintí inaistrithe inrochtaineacht chromatin i gcealla giniúna néaracha daonna” (Dúlra)

– “Rialachán eipigineach ar eilimintí in-aistrithe i Drosophila” (Tuairim Reatha sa Ghéineolaíocht & Forbairt)

– “Meitilation DNA agus innéacs mais choirp: anailís ar fud an ghéanóim” (The Lancet)