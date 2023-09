Nochtann Staidéar Nua Léargas ar Oidhreacht Máithreachais DNA Mitochondrial

Léiríonn staidéar le déanaí a foilsíodh san iris Nature Genetics an prionsabal eolaíoch buncharraige gur í an mháthair amháin a thugann DNA miteachondrial (mtDNA). Roimhe seo, creideadh go gcuirfí deireadh le mtDNA paternal tar éis toirchithe, ach fuair an staidéar seo go raibh easpa mtDNA slán sperm aibí.

Fuair ​​taighdeoirí ó Ollscoil Oregon Health & Science agus institiúidí eile amach cé go n-iompraíonn cealla speirme líon beag mitochondria, nach bhfuil mtDNA iontu. Bhí easpa próitéine sa speirm freisin atá riachtanach do chothabháil mtDNA, ar a dtugtar fachtóir trascríobh mitochondrial A (TFAM).

Níl sé soiléir fós cén fáth nach bhfuil cead ag sperm mtDNA a chur leis, ach tá teoiric amháin ann go n-úsáideann sperm méid suntasach fuinnimh mitochondrial le linn toirchithe, rud a d'fhéadfadh carnadh sócháin i mtDNA a bheith mar thoradh air. I gcodarsnacht leis sin, faigheann uibheacha forbraíochta ar a dtugtar úicítí fuinneamh go príomha ó na cealla máguaird, rud a chothaíonn mtDNA measartha pristine.

Leagann an staidéar béim ar an tábhacht a bhaineann le ranníocaíocht mtDNA na máthar chun buntáiste éabhlóideach a thabhairt trí theorannú a dhéanamh ar riosca sócháin mtDNA is cúis le galair sa sliocht. D'fhéadfadh neamhoird mharfacha a bheith mar thoradh ar shócháin i mtDNA in orgáin a bhfuil éilimh ardfhuinnimh orthu.

Chun aghaidh a thabhairt ar tharchur neamhoird aitheanta mtDNA, tá údar comhfhreagrach an staidéir, Shoukhrat Mitalipov, tar éis ceannródaíocht a dhéanamh ar mhodh ar a dtugtar teiripe athsholáthair mitochondrial. Tagann an teicníocht seo in ionad mtDNA mutant le mtDNA sláintiúil ó uibheacha deontóra trí toirchiú in vitro.

Cé go bhfuil trialacha cliniciúla ag baint úsáide as an nós imeachta seo teoranta sna Stáit Aontaithe, tá siad á seoladh thar lear chun galair a chosc agus neamhthorthúlacht a chóireáil.

Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh tuiscint a fháil ar ról TFAM le linn aibithe sperm agus toirchiú an eochair chun cóireáil a dhéanamh ar neamhoird infertility áirithe agus feabhas a chur ar éifeachtacht na dteicneolaíochtaí atáirgthe cuidithe.

Soláthraíonn an staidéar seo léargais luachmhara ar mheicníocht oidhreachta máithreachais an mtDNA agus a impleachtaí do thorthúlacht dhaonna agus teiripe gaiméite.

