D'fhéadfadh Taiscí Nua Diamonds Bándearg a bheith mar thoradh ar fhionnachtain in Iarthar na hAstráile

Tá fionnachtain shuntasach déanta ag taighdeoirí atá ag déanamh staidéir ar thaisce diamaint Earra-Ghàidheal in Iarthar na hAstráile a d'fhéadfadh taiscí nua de diamaint bándearg a bhfuil an-tóir orthu a aimsiú, de réir staidéar a foilsíodh san iris Nature Communications. Ba é mianach diamant Earra-Ghàidheal, atá dúnta anois, foinse 90% de chlocha gemacha daite an domhain. Is féidir le diamaint bándearg den chaighdeán is airde na mílte dollar a fháil.

Agus léasair á n-úsáid chun anailís a dhéanamh ar mhianraí agus ar charraigeacha a bhaintear as taisce Earra-Ghàidheal, fuair na taighdeoirí amach go bhfuil baint ag an suíomh inar cruthaíodh na diamaint bhándearg le briseadh suas ollchríoch ársa ar a dtugtar Nuna, a tharla thart ar 1.3 billiún bliain ó shin. Bhí an limistéar ina bhfuil an mianach suite ag síneadh le linn an bhriste seo, rud a chruthaigh bearnaí i screamh an Domhain a lig do magma taisteal go dtí an dromchla, ag tabhairt na diamaint bhándearg leis.

Go traidisiúnta, faightear taiscí diamanta laistigh de charraigeacha volcanacha i lár na n-ilchríoch ársa. Mar sin féin, le go mbeidh dath bándearg nó dearg ag diamaint, ní mór dóibh dul faoi fhórsaí dian ó imbhualadh plátaí teicteonacha, a athraíonn a struchtúir chriostail. Mar thoradh ar imbhualadh Iarthar na hAstráile agus Thuaisceart na hAstráile timpeall 1.8 billiún bliain ó shin, claochlú diamaint gan dath go diamaint bándearg domhain faoi screamh an Domhain.

Fuair ​​​​an fhoireann taighde amach go bhfuil taiscí Earra-Ghàidheal 1.3 billiún bliain d'aois, rud a thugann le fios gur foirmíodh iad le linn briseadh an t-ollchríocha Nuna. Tugann an staidéar le fios go bhféadfadh ról ríthábhachtach a bheith ag láithreacha na n-ilchríoch ársa, a foirmíodh le linn briseadh supercontinents, i bhfoirmiú taiscí diamanta bándearg. D’fhéadfadh an toradh seo iarrachtaí taiscéalaíochta a threorú agus bolcáin nua bándearga a iompraíonn orthu a chuardach, rud a d’fhéadfadh teacht ar thaisí cosúla san Astráil agus in áiteanna eile ar domhan dá bharr.

Mar achoimre, d'aithin taighdeoirí atá ag déanamh staidéir ar thaisce diamanta Earra-Ghàidheal na hAstráile Thiar na coinníollacha geolaíochta atá riachtanach chun diamaint bándearg a fhoirmiú. Chruthaigh briseadh an tsár-ilchríoch ársa Nuna bearnaí i screamh an Domhain, rud a chuir ar chumas magma diamaint bhándearg a iompar go dtí an dromchla. Tugann an fionnachtain le fios go bhféadfadh go mbeadh an eochair ag pointí na n-ilchríocha ársa chun taiscí diamanta bándearga a aimsiú.