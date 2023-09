Tugann Pink Diamond Discovery Léargais ar an bPróiseas Foirmithe

Tá léargais nua faighte ag taighdeoirí atá ag déanamh staidéir ar thaisce diamaint Earra-Ghile Iarthar na hAstráile ar fhoirmiú diamaint bándearg agus cineálacha dath eile, de réir staidéar a foilsíodh san iris Nature Communications. Tá mianach Earra-Ghàidheal, arb ionann é agus 90% de diamaint bándearg an domhain, dúnta anois, rud a fhágann go bhfuil na GEMS seo níos neamhchoitianta agus níos luachmhaire. Is féidir le diamaint bándearg snasta den chaighdeán is airde praghsanna a fháil sna deich milliún dollar.

Dhírigh an staidéar ar thuiscint na gcoinníollacha geolaíochta atá riachtanach chun diamaint bándearg a fhoirmiú. Trí anailís a dhéanamh ar shamplaí ó mhianach Earra-Ghàidheal, bhí na heolaithe in ann na coinníollacha sonracha a aithint a theastaíonn chun na GEMS neamhchoitianta seo a fhorbairt. D'fhéadfadh go n-eascródh taiscí nua diamaint bhándearg as an eolas seo i réimsí eile.

Cruthaítear diamaint bándearg faoi bhrú foircneach agus faoi theocht arda atá domhain laistigh de maintlín an Domhain. Tá siad comhdhéanta de charbón íon, díreach cosúil le diamaint bhána, ach tagann a dath uathúil as struchtúr adamhach annamh a ionsúnn solas glas. Is rúndiamhair fós den chuid is mó an próiseas cruinn maidir le conas a fhaigheann diamaint bhándearg a dhath, ach tugann an taighde le déanaí seo eolaithe níos gaire don enigma a réiteach.

Tá mianach Earra-Ghàidheal, lena chúlchistí ollmhóra de dhiamaint bhándearg, ina fhoinse shuntasach de na clocha gemacha luachmhara seo le blianta fada anuas. Ba é a dhúnadh i mí na Samhna 2020 ná deireadh ré don tionscal diamanta, rud a mhéadaigh inmhianaitheacht agus luach na ndiamaint bándearg atá ann cheana féin.

Cé go dtugann an staidéar léargais thábhachtacha ar phróiseas foirmithe diamaint bhándearg, tá gá le tuilleadh taighde chun na coinníollacha is gá chun iad a chruthú a thuiscint go hiomlán. Mar sin féin, tugann an fionnachtain seo dóchas nua maidir le fionnachtain taiscí diamanta bándearga in áiteanna eile ar domhan.

Foinsí:

– “Diamaint bándearg: Nochtann Taighdeoirí Oideas Geolaíochta taobh thiar de na GEMS is Uathúla agus is Luachmhaire ar Domhan” – CNN

– Staidéar: “Diamaint bándearg: Léargais ar a dTionscnamh ó Shíniú Rianghné le haghaidh Taisce Diamond Argyle, Iarthar na hAstráile” – Nature Communications