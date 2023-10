Nochtann Staidéar Nua an Ceangal idir Strus agus Struchtúr Leictreonach Miotail

Tá staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Birmingham tar éis solas a thabhairt ar an tionchar suntasach atá ag struchtúr leictreonach miotail ar a n-airíonna meicniúla. Foilsithe san iris Science, soláthraíonn an taighde fianaise thurgnamhach a bhunaíonn nasc díreach idir tréithe leictreonacha agus meicniúla miotail. Cé gur aithin tuiscint theoiriciúil roimhe seo an gaol seo, creideadh go forleathan go mbeadh sé do-airithe i dturgnaimh phraiticiúla.

Fuair ​​an fhoireann, faoi cheannas an Dr. Clifford Hicks, Léitheoir san Fhisic Ábhar Comhdhlúite, amach nach bhfuil leagan amach na n-adamh i laitís miotail agus a airíonna meicniúla chomh neamhspleách ar a chéile agus a ceapadh roimhe seo. Dhírigh an staidéar ar an ruthenate strointiam superconducting miotail (Sr2RuO4), agus thomhais na taighdeoirí an saobhadh laitíse nuair a cuireadh an t-ábhar faoi réir strus feidhme. Is ionadh é, fuair siad amach gur tháinig laghdú 2% ar mhodúl Young, tomhas ar stiffness mheicniúil, mar thoradh ar chomhbhrú Sr4RuO0.5 de thart ar 10%. De réir mar a cuireadh tuilleadh comhbhrú i bhfeidhm, tháinig méadú 20% ar mhodúl Young ar an ábhar. Bhí na hathruithe seo ag teacht le háitiú stát leictreonach nua, rud a chuir béim ar an nasc domhain idir iompar leictreonach agus meicniúil miotail.

Chuir an Dr. Hicks béim ar úrnuacht an staidéir, ag rá, “Go traidisiúnta, baineadh úsáid as caidrimh struis-bhrú san innealtóireacht mheicniúil, ach níor rinneadh staidéar ar airíonna leictreonacha ag baint úsáide as an gcur chuige seo. Is minic a bhíonn miotail a bhfuil airíonna leictreonacha suimiúla acu brittle agus deacair a chur faoi réir fórsaí móra. Ina theannta sin, tá gá le brúnna suntasacha chun airíonna leictreonacha a athrú go brí. Inár dturgnamh, rinneamar samplaí de Sr2RuO4 a chomhbhrú suas le 1%, rud atá cosúil le méadarshlat eibhir a bhrú go dtí go bhfuil sé 99 cm ar fad.”

Chun na dúshláin seo a shárú, d'fhorbair na heolaithe ionstraimíocht shaincheaptha a bhí in ann samplaí beaga íogaire a thomhas agus teocht chrióigineacha a choinneáil le haghaidh tomhais leictreonacha beachta. Osclaíonn an iarracht cúig bliana seo an doras anois d’imscrúduithe comhchosúla ar mhiotail eile. Go deimhin, tá cuideachta innealtóireachta atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe tosaithe ar leagan den mheaisín a úsáidtear sa staidéar seo a mhonarú, rud a d'fhéadfadh staidéar a dhéanamh ar chóimhiotail ard-láidre a réabhlóidiú sa todhchaí.

Léiríonn an taighde ceannródaíoch seo an chaoi ar féidir dul chun cinn teicneolaíochta le feidhmeanna praiticiúla a bheith mar thoradh ar staidéir bhunúsacha fiosrachta. Tríd an ngaol casta idir strus, brú, agus struchtúr leictreonach miotail a nochtadh, is féidir le heolaithe ár dtuiscint ar airíonna ábhar a ath-shainmhíniú, ag dul i bhfeidhm ar deireadh thiar ar fhorbairt ábhar agus teicneolaíochtaí nua.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad é an tábhacht a bhaineann leis an taighde seo?

A: Léiríonn an taighde seo, den chéad uair go turgnamhach, an nasc láidir idir struchtúr leictreonach agus airíonna meicniúla miotail. Tugann sé dúshlán don toimhde traidisiúnta nach gcuireann stáit leictreonacha áitithe nó fholmha isteach ar laitís adamhach miotail ná ar iompar meicniúil miotail.

C: Cé acu miotail ar dhírigh na taighdeoirí air sa staidéar seo?

A: Rinne an staidéar imscrúdú go príomha ar airíonna leictreonacha agus meicniúla an ruthenate strointiam superconducting miotail (Sr2RuO4).

C: Conas a rinne na taighdeoirí tionchar strus ar an miotail a thomhas?

A: Thomhais an fhoireann saobhadh laitíse na miotail nuair a cuireadh faoi réir strus feidhmeach é, rud a bhain le samplaí de Sr2RuO4 a chomhbhrú. Thug sé seo deis dóibh breathnú ar athruithe ar stiffness mheicniúil an ábhair, ar a dtugtar modulus Young.

C: Cad iad impleachtaí praiticiúla an taighde seo?

F: Réitíonn an staidéar seo an bealach le haghaidh imscrúduithe breise ar an gceangal idir strus, brú, agus struchtúr leictreonach i miotail. Soláthraíonn sé deiseanna freisin chun teicneolaíochtaí nua a fhorbairt, go háirithe i staidéar a dhéanamh ar chóimhiotail ard-neart.