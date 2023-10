Nochtann Taighde Nua Flagella Baictéir Mhara a Chailltear agus Tréithe Eile Agus iad ag Filleadh ar an Aigéan

Nocht staidéar le déanaí a rinne Comh-Institiúid Géanóm na Roinne Fuinnimh, i gcomhar le taighdeoirí ó Ollscoil Nevada, Las Vegas, torthaí iontasacha faoi bhaictéir ón bhfíleam Chloroflexota. Fuarthas amach go raibh flagella i spriongaí te ag na baictéir seo, a bhfuil cáil orthu as a gcumas truailleáin a bhriseadh síos agus carbón a athchúrsáil, ach chaill siad an ghné seo nuair a tháinig siad chun cónaithe i dtimpeallachtaí mara na céadta milliún bliain ó shin.

Dhírigh na taighdeoirí go sonrach ar rang laistigh de Chloroflexota ar a dtugtar Dehalococcoidia, a bhfuil an cumas acu ceimiceáin díobhálacha a fhaightear i lotnaidicídí agus cuisneáin a dhíghrádú. Trí ghéanóm agus seicheamhú metagenomic, fuair siad amach go raibh flagella i seilbh Dehalococcoidia, áit chónaithe te an earraigh, gné nach raibh ar eolas roimhe seo in Chloroflexota. I gcodarsnacht leis sin, bhí easpa flagella ag a gcomhghleacaithe a bhí ina gcónaí san aigéin, rud a thugann le tuiscint gur cailleadh na struchtúir seo le linn oiriúnú éabhlóideach do thimpeallachtaí mara.

Nocht an staidéar freisin tréithe iontasacha eile san earrach te Dehalococcoidia. Bhí roinnt de na tréithe seo imithe i léig i mbaictéar a d'athraigh chun cónaí san aigéan, agus bhí iarsmaí de thréithe eile fós ann. Mar shampla, léirigh Dehalococcoidia, áit chónaithe an earraigh te agus aigéin araon, caillteanas ar bhallaí cille agus patrún casta éabhlóide do ghéinte a bhaineann le comhdhúile plandaí a ithe. Tugann sé seo le tuiscint gur dócha go mbraitheann na baictéir seo ar chomhoibriú le miocrorgánaigh eile ina bpobal chun ábhar planda a bhriseadh síos.

Ina theannta sin, fuair na taighdeoirí amach go raibh einsímí ag an Dehalococcoidia earrach te chun hormóin plandaí a shintéisiú nó a dhíghrádú, rud a léiríonn go bhféadfadh go mbeadh an cumas ag a gcomhghleacaithe áitribh talún fás plandaí a ionramháil.

D'fhéadfadh impleachtaí tábhachtacha a bheith ag baint le tuiscint a fháil ar stair éabhlóideach agus ar shaintréithe uathúla na mbaictéar Chloroflexota do mhiocrorgánaigh innealtóireachta le haghaidh feidhmeanna ar nós táirgeadh bithbhreosla. Trí leas a bhaint as a gcumas meitibileach éagsúil, féadfaidh eolaithe a bheith in ann próisis níos inbhuanaithe agus níos éifeachtaí a fhorbairt i dtionscail éagsúla.

D’fhéadfadh staidéir bhreise ar na baictéir seo solas a chaitheamh ar an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as próisis mhiocróbacha i dtáirgeadh bithbhreosla agus in iarratais inbhuanaithe eile.

Foinse: Marike Palmer et al, Dehalococcoidia Thermophilic le tréithe neamhghnácha a thugann léargas ar stair gan choinne, The ISME Journal (2023).