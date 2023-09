Microcombs: Acmhainneacht Léasair Ardfheidhmíochta a Dhíghlasáil

Tá dul chun cinn suntasach bainte amach ag taighdeoirí in Ollscoil Teicneolaíochta Chalmers sa tSualainn i bhforbairt na micri-chíortha, rud a fhágann go bhfuil siad deich n-uaire níos éifeachtaí agus ag oscailt an dorais d’fhionnachtana nua i dtaiscéalaíocht spáis agus i gcúram sláinte. Tá an poitéinseal ag micreachróistí, ar rialóirí solais iad go bunúsach, réimsí éagsúla a réabhlóidiú mar gheall ar a gcumas minicíochtaí a thomhas go beacht.

Feidhmíonn microcomb trí léasair a úsáid chun fótóin a scaiptear taobh istigh de mhicreathonnadóir a sheoladh, ag roinnt an solas i raon leathan minicíochtaí. Tá na minicíochtaí seo suite i gcoibhneas lena chéile, rud a chruthaíonn foinse solais de chineál nua le minicíochtaí iolracha in éineacht, cosúil le léasair.

Is mór an fheidhm a bhaineann le micrea-chéile, ó uirlisí calabraithe a úsáidtear sa chuardach le haghaidh eisphláinéid go dtí monatóireacht a dhéanamh ar shláinte an duine trí anailís a dhéanamh ar shamplaí anála. Mar sin féin, bhí teorainneacha i dtéarmaí éifeachtúlachta os comhair na micri-chéile roimhe seo, rud a chuir cosc ​​orthu a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Tá na taighdeoirí ag Ollscoil Chalmers tar éis an teorannú seo a shárú trí mhodh a fhorbairt a mhéadaíonn cumhacht léasair an mhicricreacáin deich n-uaire agus a ardaíonn a éifeachtúlacht ó thart ar 1 faoin gcéad go dtí os cionn 50 faoin gcéad. Is éard atá i gceist leis an modh seo ná dhá mhicreathonntóir a úsáid, a oibríonn le chéile chun feabhas a chur ar fheidhmíocht an mhiocróib.

Tá an dul chun cinn seo suntasach mar go dtugann sé teicneolaíocht léasair ardfheidhmíochta chuig raon níos leithne margaí. Mar shampla, is féidir microcombs a úsáid i modúil lidar le haghaidh feithiclí uathrialacha, satailítí GPS, drones braite comhshaoil, agus ionaid sonraí d'fheidhmchláir AI atá dian ar bandaleithead.

Tá an cumas ag éifeachtúlacht agus cumhacht mhéadaithe na micricóibí dul chun cinn i dtaiscéalaíocht spáis, i gcúram sláinte agus i dtionscail éagsúla eile a luathú. Réitíonn an taighde seo an bealach le haghaidh tuilleadh forbairtí i dteicneolaíocht léasair agus taispeánann sé cumais athraithe cluiche na micri-chéile.

