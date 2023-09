Fuinneamh Dorcha: Fórsa Suntasach sa Cruinne

Tá fianaise bhreise curtha ar fáil ag tomhas na Cruinne le déanaí gur cuid shuntasach den chosmas é fuinneamh dorcha. De réir na dtorthaí, is ionann fuinneamh dorcha agus thart ar 69 faoin gcéad den dlús ábhar-fhuinnimh iomlán, rud a fhágann 31 faoin gcéad do ghnáth-ábhar agus ábhar dorcha.

Áirítear le gnáth-ábhar, ar a dtugtar ábhar baryonic freisin, réaltaí, réaltraí, adaimh agus beatha, agus meastar nach bhfuil ann ach 20 faoin gcéad den ábhar iomlán. Is éard atá i gceist le hábhar dorcha, atá comhdhéanta de cháithníní fo-adamhacha nach bhfuarthas amach go fóill, an 80 faoin gcéad eile. Ar an láimh eile, is fórsa é fuinneamh dorcha atá freagrach as leathnú na Cruinne a luathú. Tá eolaithe fós le cinneadh a dhéanamh go díreach cad é fuinneamh dorcha, ach tá ról suntasach aige sa dlús ábhar-fhuinnimh.

Tá sé ríthábhachtach d'eolaithe tuiscint a fháil ar ráta leathnaithe na Cruinne chun nádúr an fhuinnimh dorcha agus a thionchar ar leathnú cosmaí a thuiscint. Má chinntear an dlús ábhar-fuinnimh is féidir solas a chur ar thodhchaí na Cruinne, cibé an leanfaidh sé ar aghaidh ag leathnú ar feadh tréimhse éiginnte nó ar deireadh thiar a aisiompú agus a chrapadh i bhfeiniméan ar a dtugtar an Géarchor Mór.

Chun an méid fuinnimh dorcha a thomhas, bíonn réalteolaithe ag brath ar bhraislí réaltraí. Cruthaíonn na cnuasaigh seo thar na billiúin bliain faoi thionchar an domhantarraingthe. Trí líon agus mais réaltraí i mbraisle a chur i gcomparáid agus trí insamhaltaí uimhriúla a sheoladh, is féidir le heolaithe comhréireanna an ábhair agus an fhuinnimh a ríomh. Bhain na taighdeoirí úsáid as teicníc ar a dtugtar GalWeight chun mais na mbraislí réaltraí a mheas trí líon na réaltraí i ngach braisle a chomhaireamh. Trína gcuid torthaí a chur i gcomparáid le braislí insamhlaithe, chinn siad go raibh 31 faoin gcéad ábhar sa Cruinne.

Tagann an tomhas seo go dlúth le hiarrachtaí roimhe seo agus le tomhais eile ar dhlús ábhar-fhuinnimh na Cruinne, ag soláthar meastachán níos cruinne. Leagann sé béim freisin ar thábhacht na flúirse braisle mar theicníc chun paraiméadair chosmeolaíochta a thuiscint.

Cuireann na torthaí le tuiscint níos fearr ar fhuinneamh dorcha agus tugann siad níos gaire dúinn rúndiamhra na Cruinne a réiteach.

Foinsí:

– An Iris Réaltfhisiceach