Tacaíonn Anailís Domhantarraingt Nua ar Mhars le hInneall an tSean-Aigéin

I staidéar a rinne an tOllamh Jaroslav Klokočník le déanaí ó Institiúid Réalteolaíoch Acadamh Eolaíochtaí na Seice, baineadh úsáid as modh nua chun anailís a dhéanamh ar fhórsa imtharraingteach Mars chun tuilleadh fianaise a sholáthar go bhfuil an t-aigéan paleo-Martian thuaidh ann. Leathnaíonn an taighde, a foilsíodh san iris Icarus, ar chur chuige roimhe seo agus cuireann sé tuiscint níos mionsonraithe ar scóip an aigéin ársa.

Tá impleachtaí suntasacha ag torthaí an staidéir ar an gcuardach le haghaidh uisce ar Mars agus ar an bpoitéinseal do bheatha san am a chuaigh thart nó san am i láthair ar an bpláinéad. Tugann na taighdeoirí faoi deara gur féidir an teicníocht anailíse domhantarraingthe seo a chur i bhfeidhm ar dhisciplíní éagsúla cosúil le geolaíocht, geoifisic, hidreolaíocht, agus oigheareolaíocht, ag soláthar léargais luachmhara ar an gcorp neamhaí.

Sháraigh na húdair an cur chuige traidisiúnta maidir le dromchla pláinéadach a mhapáil bunaithe ar aimhrialtachtaí domhantarraingthe amháin, a thug isteach próiseas nua a rinne anailís ar ghnéithe domhantarraingthe arna ríomh ó thomhais aimhrialtacht domhantarraingthe. Tugann na gnéithe domhantarraingthe seo tréithriú matamaitice ar na fórsaí imtharraingthe a fheidhmíonn gnéithe dromchla éagsúla ar Mhars, amhail sléibhte agus trinsí.

Chun tacú lena n-anailís, bhain na taighdeoirí úsáid as sonraí topagrafacha a fuarthas ón ionstraim Mars Orbital Laser Altimeter ar bord Mars Global Surveyor NASA. Mapáil an uirlis an phláinéid ar feadh 4 ½ bliana, ag cur faisnéis ríthábhachtach ar fáil chun dromchla Martian a thuiscint.

Bhain obair roimhe seo an Ollaimh Klokočník úsáid as an teicníocht anailíse domhantarraingthe seo freisin chun a dheimhniú go raibh paiola agus córais phailéaoire ann faoi ghaineamh na Sahára ar an Domhan. Baineadh úsáid as an modh freisin chun gnéithe geografacha an Domhain a chur i gcomparáid le gnéithe Véineas, ag cuidiú lenár dtuiscint ar choirp éagsúla neamhaí.

Léiríonn an cur chuige nuálaíoch anailíse domhantarraingthe seo an poitéinseal le haghaidh tuilleadh taiscéalaíochta agus tuisceana ar Mhars agus a stair gheolaíoch. Is céim thábhachtach chun cinn é chun rúndiamhra stair ár bpláinéid chomharsanachta agus féidearthacht na n-aigéan ársa a réiteach.

Foinsí:

