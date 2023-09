Tacaíonn Modh Nua leis an tSean-Aigéan ar Mars

Bhain staidéar le déanaí úsáid as modh nua chun anailís a dhéanamh ar fhórsa imtharraingteach Mhars, ag soláthar fianaise bhreise go raibh aigéan mór thuaidh ar an bpláinéad tráth. Faoi stiúir an Ollaimh Jaroslav Klokočník ó Institiúid Réalteolaíoch Acadamh Eolaíochtaí na Seice, sainmhíníonn an taighde scóip phaileo-aigéan thuaidh Martian níos mine.

Foilsithe san iris Icarus, leagann an staidéar béim ar úsáid an chur chuige domhantarraingthe chun láithreacht uisce ar Mars a bhrath. D’éirigh leis an modh seo dobharlaigh a aithint ar an Domhan roimhe seo, mar chladach loch fadó i dtuaisceart na hAfraice. Trí anailís a dhéanamh ar ghnéithe domhantarraingthe Mars, faigheann eolaithe tuiscint níos fearr ar shaintréithe geolaíochta agus hidreolaíocha an phláinéid.

D'úsáid na taighdeoirí próiseas a d'fhorbair Klokočník, a bhaineann le hanailís a dhéanamh ar ghnéithe domhantarraingthe arna ríomh ó thomhais aimhrialtacht domhantarraingthe. Is éard atá i ngnéithe domhantarraingthe ná táirgí matamaitice arb iad is sainairíonna iad aimhrialtachtaí imtharraingteach coirp phláinéadacha. Ina theannta sin, d'úsáid siad sonraí topagrafacha a bhí gafa ag Suirbhéir Domhanda Mars de chuid NASA.

Cuireann an cur chuige nua seo go mór le modhanna roimhe seo chun dromchla a mhapáil bunaithe ar aimhrialtachtaí domhantarraingthe amháin. Trí shonraí topagrafacha a chomhtháthú, is féidir le heolaithe tuiscint níos cuimsithí a fháil ar gheolaíocht agus ar gheoifisic na Martian.

Téann impleachtaí an taighde seo níos faide ná Mars, toisc go bhfuil an modh gnéithe domhantarraingthe curtha i bhfeidhm ar chomhlachtaí neamhaí eile freisin. I staidéar ar leith a foilsíodh i dTuarascálacha Eolaíochta, úsáideadh an modh chun gnéithe geografacha an Domhain a chur i gcomparáid le gnéithe Véineas.

Cuireann torthaí an staidéir seo lenár n-eolas ar stair gheolaíochta Mharsa agus cuireann siad leideanna breise ar fáil faoin bpoitéinseal do bheatha ar an bpláinéad. Is céim ríthábhachtach é tuiscint a fháil ar na haigéin ársa a bheith ann ar Mhars chun an fhéidearthacht go bhfuil foirmeacha saoil san am a chuaigh thart nó san am i láthair a nochtadh.

Sainmhínithe:

Aimhrialtachtaí domhantarraingthe: Réimsí ina bhfuil fórsa imtharraingteach éagsúil á chur i bhfeidhm ag gnéithe dromchla coirp phláinéidigh.

Gnéithe domhantarraingthe: Táirgí matamaitice arb iad is sainairíonna iad na haimhrialtachtaí imtharraingteach i gcorp pláinéadach.

Sonraí topagrafacha: Eolas faoi chruth agus ingearchló dhromchla talún phláinéid nó coirp neamhaí eile.

Foinsí:

– Staidéar foilsithe san iris Icarus, atá cleamhnaithe le Rannóg Eolaíochtaí Pláinéadlann Chumann Réalteolaíochta Mheiriceá.

– Staidéar foilsithe i dTuarascálacha Eolaíochta.

– Jaroslav Klokočník – Ollamh Emeritus in Institiúid Réalteolaíochta Acadamh Eolaíochtaí na Seice.

– Gunther Kletetschka – Ollamh Comhlach Taighde in Institiúid Geoifisiceach Ollscoil Alasca Fairbanks agus cleamhnaithe le hOllscoil Charles i bPoblacht na Seice.