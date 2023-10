Uirlisí Mapála Díghlasáil Rúndiamhra Oighear Uisce Fodhromchla ar Mars

Tá teicníochtaí mapála scagtha ag nochtadh solas nua ar láithreacht oighir uisce faoin dromchla ar Mars, ag tabhairt léargais luachmhara do mhisin róbataice agus daonna chuig an bPláinéad Dearg amach anseo.

Tá trí léarscáil mhionsonraithe ginte ag eolaithe a bhfuil baint acu le tionscadal Mapáil Oighear Uisce Fodhromchla Mars (SWIM) de chuid NASA a thaispeánann dáileadh oighir ag doimhneachtaí éagsúla. Trí úsáid a bhaint as sonraí ón gCeamara um Thurgnamh Eolaíochta um Íomháú Ardtaifigh (HiRISE) ar bord an Fhithisire Taiscéalaíochta ar Mars, bhí an fhoireann in ann a dteicnící mapála a fheabhsú agus tuiscint níos soiléire a fháil ar an áit ina bhfuil oighear faoin dromchla.

Feidhmíonn na léarscáileanna, a thaispeánann oighear ag doimhneachtaí náid go méadar amháin, idir méadar amháin agus cúig mhéadar, agus níos doimhne ná cúig mhéadar, mar uirlis ríthábhachtach do phleanálaithe misin agus d’eolaithe. Is féidir an fhaisnéis a bhailítear a úsáid chun láithreacha tuirlingthe ionchasacha a shainaithint do mhisin amach anseo chun staidéar a dhéanamh ar oighear éadomhain agus chun eastóscadh acmhainní a éascú le haghaidh tacaíochta beatha agus giniúint breosla.

“Tá ár gcuid léarscáileanna tábhachtach freisin do mhisin talún amach anseo, idir róbataic agus mhisin daonna. Is féidir le pleanálaithe misin atá ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar oighear éadomhain ár gcuid léarscáileanna a úsáid mar chuid dá rogha suímh tuirlingthe,” a mhíníonn Nathaniel Putzig, duine de na comhphríomh-imscrúdaitheoirí ar an tionscadal SWIM.

Tá suntas breise ag na léarscáileanna seo freisin i réimse na staidéar eisbhitheolaíochta. Ní hamháin go bhfeidhmíonn Oighear ar Mars mar acmhainn luachmhar chun saol an duine a chothú ach d’fhéadfadh ról a bheith aige freisin i gcaomhnú bithchomharthaí féideartha na beatha ársa. D'fhéadfadh an t-oighear na sínithe íogaire seo a chosaint ó radaíocht ianúcháin dhochrach, rud a d'fhág go mbeadh siad níos so-ghabhálaí dá bhrath ag misin amach anseo.

Is toradh an-láidir é fionnachtain “tír-raon polagán” mar thoradh ar na hiarrachtaí mapála. Sna réigiúin seo, leathnaíonn oighear fodhromchla agus crapadh go séasúrach, rud is cúis le scoilteanna polagánacha ar leith a chruthú ar dhromchla na Martian. Léiríonn breathnóireacht na scoilteanna seo ag síneadh timpeall ar chráitéir imbhuailte úra láithreacht oighir i bhfolach faoin dromchla.

1. Conas a cruthaíodh na léarscáileanna d’oighear uisce faoin dromchla ar Mhars?

Gineadh na léarscáileanna trí úsáid a bhaint as teicnící mapála scagtha agus sonraí ó cheamara HiRISE ar bord an Fhithiseán Taiscéalaíochta Mars.

2. Cén tábhacht a bhaineann leis na léarscáileanna seo?

Cabhraíonn na léarscáileanna le pleanálaithe misin suíomhanna tuirlingthe féideartha a shainaithint do mhisin amach anseo agus éascaíonn siad staidéar ar oighear éadomhain agus eastóscadh acmhainní ar Mars. Tá luach acu freisin maidir le staidéir eisbhitheolaíochta toisc go bhféadfadh an t-oighear bithshínithe den saol ársa a chaomhnú.

3. Cad é an tábhacht a bhaineann le “tír-raon polagán”?

Tagraíonn “tír-raon polagán” do scoilteanna polagánacha a fhoirmiú ar an dromchla Martian de bharr leathnú séasúrach agus crapadh oighir faoin dromchla. Nuair a bhreathnaítear ar na scoilteanna seo timpeall ar chráitéir imbhuailte úra tugtar le fios go bhfuil oighear i bhfolach faoin dromchla.

4. Cad iad na gnéithe eile atá riachtanach do mhisin daonna go Mars?

Chomh maith le hacmhainní uisce-oighear, ní mór sábháilteacht láithreán tuirlingthe, sonraíochtaí gréine agus teirmeacha, agus fachtóirí eile a chur san áireamh agus misin daonna go Mars á bpleanáil.

Foinse: phys.org