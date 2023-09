Léargais Nua ar Idirghníomhaíochtaí Neoidríonó

Nocht taighde a rinneadh in Ollscoil Hokkaido idirghníomhaíochtaí idir neodríonón agus fótóin, buncháithníní an tsolais agus na radaíochta leictreamaighnéadacha, nár braitheadh ​​roimhe seo. Tá neodríonónna, cáithníní dothuigthe ar deacair staidéar a dhéanamh orthu mar gheall ar a n-idirghníomhú íosta le cáithníní eile, ina ábhar spéise i saol na fisice le fada an lá. Tugann na torthaí, a foilsíodh san iris Physics Open, léargas ar idirghníomhaíochtaí candamach meicniúla na gcáithníní mistéireacha seo agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu dár dtuiscint ar an ngrian agus ar na réaltaí eile.

Tá neodríonónna, neodrach go leictreach agus beagnach gan mais, go flúirseach sa chruinne. Sruthann siad ón ngrian go mór agus téann siad tríd an Domhan agus ár gcorp gan mórán éifeacht. Tá tuiscint ar neodríonónna riachtanach chun ár n-eolas ar fhisic na gcáithníní a chur chun cinn agus chun bailíocht na Múnla Caighdeánach a thástáil.

Faoi ghnáthchoinníollacha, ní idirghníomhaíonn neutrinos le fótóin. Mar sin féin, fuair na taighdeoirí in Ollscoil Hokkaido amach, nuair a chuirtear i bplasma é, gur féidir staid ábhair a tharlaíonn thart ar na réaltaí agus arb iad is sainairíonna é gás ianaithe, neodríonón agus fótóin a tharlú chun idirghníomhú sna réimsí maighnéadacha aonfhoirmeacha atá i láthair. Tá an t-idirghníomhú seo indéanta mar gheall ar fheiniméan teoiriciúil ar a dtugtar an éifeacht electroweak Hall, nuair a chomhcheanglaíonn na fórsaí leictreamaighnéadacha agus lag isteach san fhórsa leictrea-lag.

Tá cur síos matamaitice forbartha ag na taighdeoirí ar an idirghníomhaíocht neodríonó-fótóin seo gan choinne, ar a dtugtar an Lagrangian, a chuimsíonn na stáit fuinnimh uile atá ar eolas sa chóras. Tá impleachtaí ag an bhfionnachtain seo thar an bhfisic bhunúsach agus d’fhéadfadh sé léargais a sholáthar ar rúndiamhra téamh corónach gréine. Tá an choróin ghréine, an t-atmaisféar is forimeallaí den ghrian, i bhfad níos teo ná dromchla na gréine, agus chuir tuiscint ar mheicníocht taobh thiar den difríocht teochta seo mearbhall ar eolaithe le fada. D'fhéadfadh an t-idirghníomhú idir neodríonón agus fótóin, mar a léirigh an taighde seo, fuinneamh a théamh suas an corónach gréine a shaoradh.

Tá sé beartaithe ag an bhfoireann in Ollscoil Hokkaido leanúint lena gcuid oibre chun léargais níos doimhne a fháil, go háirithe maidir le haistriú fuinnimh idir neodríonón agus fótóin faoi dhálaí foircneacha. Trí idirghníomhaíochtaí casta na gcáithníní dothuigthe seo a réiteach, is féidir linn tuiscintí nua ar an gcruinne agus a bunchlocha tógála a scaoileadh.

Foinse: Ollscoil Hokkaido