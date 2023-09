Hummingbird Neamhghnách Hibrid a Thángthas air i Peiriú

Thángthas ar chromán hibrideach nach raibh doiciméadaithe roimhe seo i bPáirc Náisiúnta Cordillera Azul sna hAindéis Peiriú. Is toradh é an t-éan ar hibridiú dhá speiceas dhifriúla ó dhúchas iarthar Mheiriceá Theas: an chromán Brilliantach Bándearg agus an chromán Brilliantach rufous-greabach. Tugann an fionnachtain seo dúshlán don nóisean nach n-idirphóraíonn speicis chromáin ar leith. Tá dathú órga-scornach uathúil ag an éan hibrideach atá ina mheascán de scornach bándearg a speiceas tuismitheora. Tá taighdeoirí ag tuairimíocht go bhféadfadh hibridí cosúil leis an gceann seo cur le héagsúlacht na dathanna struchtúracha a fhaightear ar fud an chrann ginealaigh chromáin.

Faigheann cleití a mbundath ó líocha, ach tá cleití cromáin ildaite, rud a chiallaíonn go gcinntear a ndath tríd an gcaoi a lúbtar agus a scagtar an solas agus é ag bualadh na gcill cleite ó uillinneacha éagsúla. Tá dath ór-scothach an chromáin hibrideach mar thoradh ar na bealaí casta ina gcinntear dathanna cleite iridescent. Mar thoradh ar mheascadh na n-oidis casta le haghaidh dath cleite óna dhá speiceas tuismitheora bhí dathú uathúil an éan hibrideach seo.

Is annamh a bhíonn cromáin hibrideacha mar an gceann seo agus ardaíonn siad ceisteanna faoi mhinicíocht agus ról na hibridithe in éabhlóid chromáin. D'oscail an fionnachtain seo bealaí nua fiosrúcháin do thaighdeoirí agus tugann sé léargais ar chastacht géineolaíocht chromáin agus dathúcháin.

Foinsí:

Is é teideal an t-alt foinse ó Mhúsaem Allamuigh Chicago ná “Researchers Find Unusual Hibrid Hummingbird in Peiriú” agus foilsíodh é san iris Royal Society Open Science.

Soláthraíonn an Hattiesburg American, cuid de USA TODAY Network, fíricí breise faoi chromáin i Meiriceá.

Sainmhíniú:

Hibridiú: An próiseas póraithe idir daoine aonair de dhá speiceas éagsúla nó daonraí géiniteacha ar leith.

Foinsí:

– Airteagal: Aimsíonn Taighdeoirí Hummingbird Hibrid Neamhghnách i Peiriú (Músaem Allamuigh Chicago)

– Airteagal: 14 fhíric faoi chromáin (The Hattiesburg American, cuid de USA TODAY Network)