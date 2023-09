Gabhann Réalteolaithe Grianghraf Néal de “Droichead” de Réaltraí Imbhuailte Gáis a Chónascadh

Nochtann grianghraf iontach nua ó Theileascóp Spáis Hubble “droichead” caol gáis a nascann dhá réaltra chumasc sa chóras Arp 107. Suite timpeall 465 milliún solasbhliain ón Domhan, tá na réaltraí imbhuailte seo nasctha le sruth lag deannaigh agus gáis.

Taispeánann an íomhá, a gabhadh ag Ardcheamara Hubble le haghaidh Suirbhéanna, an réaltra níos mó ar an taobh clé. Tá géag bíseach feiceálach sa réaltra bíseach seo, ar a dtugtar réaltra Seyfert, a chuaireann go galánta timpeall ar a chroílár. Tá réaltraí Seyfert thar a bheith suimiúil mar d'ainneoin a gcroí gníomhacha, is féidir radaíocht ón réaltra ar fad a fheiceáil. Sa ghrianghraf seo, tá spréacha bíseach an struchtúir Réaltrach le feiceáil go soiléir.

Astaíonn núicléas réaltrach réaltra Seyfert glóir chumhachtach mar thoradh ar ábhar a thiteann isteach sa pholl dubh ollmhór ina lár. Is féidir leis na núicléis gníomhacha réaltrach seo solas a ghathú a sháraíonn comhghile na réalta go léir laistigh dá réaltraí óstacha.

Maidir leis an réaltra níos lú, is cosúil go bhfuil croí éadrom ach géaga bíseach measartha caol aige. Tá sé seo toisc go bhfuil sé á ionsú de réir a chéile isteach sa réaltra níos mó. Tá an nasc idir an dá réaltra chumaisc seo ar crochadh go mín thíos fúthu in íomhá Hubble.

Is cuid de ghrúpa réaltraí aisteacha ar a dtugtar Atlas of Peculiar Galaxies é Arp 107, a thiomsaigh Halton Arp i 1966. Tá an grianghraf nua seo mar chuid d’iarracht leanúnach chun staidéar a dhéanamh ar réaltraí nach bhfuil mórán aithne orthu ó chatalóg Arp agus a n-áilleacht iontach a roinnt le an pobal.

Foinse: ESA (Gníomhaireacht Spáis na hEorpa)