Gabhann Teileascóp Spáis Hubble NASA Droichead Néal Gáis agus deannaigh idir Réaltraí

Tá íomhá iontach glactha ag Teileascóp Spáis Hubble NASA de dhroichead gáis agus deannaigh a cheanglaíonn dhá réaltraí atá ar tí an chumaisc. Tá an droichead cosmaí seo, atá suite laistigh den chóras Arp 107, tar éis eolaithe agus díograiseoirí spáis araon a mhealladh.

Tá Arp 107, atá thart ar 465 milliún solasbhliain ar shiúl ón Domhan, mar fhócas ag misean comhpháirteach de chuid NASA agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA). Tá sé mar aidhm ag an misean rúndiamhra na mball is lú aithne den chóras seo a nochtadh.

Tá Réaltra Seyfert le feiceáil go feiceálach san íomhá a gabhadh le déanaí, ar a bhfuil cáil ar a núicléas gníomhach réaltrach. Tá lámh mhór bíseach i gceannas ar an aonán neamhaí uathúil seo a chuaireann go galánta timpeall a chroílár, maisithe le go leor réaltaí éiritheacha. Is díol spéise é go bhfuil na réaltaí seo mar gheall ar an gcúlchiste saibhir ábhar a fuarthas ón réaltra níos lú a bhfuil Réaltra Seyfert ar tí a chumasc leis na réaltaí seo.

Soláthraíonn núicléas gníomhach réaltrach an Réaltra Seyfert taispeáint iontach, a astaíonn glow radanta arb iad is sainairíonna iad na hábhair atá á gcaitheamh ag an bpoll dubh lárnach. Tá an poitéinseal ag an radaíocht dhian seo scáthú a dhéanamh ar chomhsholasacht gach réalta laistigh den réaltra.

I gcodarsnacht leis sin, tá an chuma ar an réaltra níos lú in ARP 107 níos lú, go háirithe ina lámha bíseach, rud a léiríonn a ionsú isteach sa Réaltra Seyfert níos mó. Is díol suntais iad réaltraí Seyfert, cosúil le ARP 107, toisc gur féidir an radaíocht óna réaltra iomlán a fheiceáil in ainneoin gile ollmhór a gcroí gníomhach.

Tá Réaltra Seyfert agus an réaltra bheag in Arp 107 araon mar chuid den “Atlas of Peculiar Galaxies,” tiomsú a chruthaigh Halton Arp i 1966. Ní hamháin go léiríonn an fionnachtain seo a n-áilleacht iontach ach freisin déanann sé ár dtuiscint ar an gcosmas agus ar an mhórgacht a dhoimhniú. de éabhlóid neamhaí.

De réir mar a leanann an dá réaltra seo ag teacht le chéile, tá eolaithe agus díograiseoirí réalteolaíochta ag fanacht go fonnmhar ar na rúin agus na rúin a nochtfaidh an cumasc seo. Ní thabharfaidh ach an t-am agus tuairimí breise ó Theileascóp Spáis Hubble na freagraí.

Foinsí:

– NASA

– Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA)

– “Atlas na Réaltraí Peculiar” le Halton Arp