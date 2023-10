Misean New Horizons chun Leanúint leis an gCóras Gréine Amuigh a Thaiscéaladh

Tá aisghabháil faighte ag misean New Horizons NASA, atá faoi athbhreithniú maidir le teascadh féideartha. D'fhógair an Dr Nicky Fox, riarthóir comhlach ar Stiúrthóireacht Misean Eolaíochta NASA, go leanfar le hoibríochtaí misin go dtí deireadh na deich mbliana ar a laghad. Díreoidh na hoibríochtaí leathnaithe ar eolaíocht ildisciplíneach agus leanfaidh siad ar aghaidh go dtí go n-imeoidh an spásárthach as Crios Kuiper in 2028-2029.

D’eitil misean New Horizons, a seoladh in 2006, anuas ar dtús agus rinne sé staidéar ar an gcóras Plútón in 2015 sula ndeachaigh sé i dtreo Chreasa Kuiper. D’eitil sé thar Kuiper Belt Object Object Arrokoth in 2019 agus ó shin i leith tá sé ag iniúchadh agus ag déanamh staidéir ar chomhlachtaí neamhaí eile laistigh den Chóras Gréine. Agus é ag tomhas deannaigh, ag bailiú sonraí héileafhisiceacha, agus ag cuardach sprice eitilt eile, chuir an misean go mór lenár dtuiscint ar an nGrianchóras.

Is réigiún gan iniúchadh den chuid is mó é Crios Kuiper ina bhfuil coirp oighreata agus pláinéid corracha mar Plútón. Soláthraíonn staidéar ar na réada seo léargais luachmhara ar bhunús an Ghrianchórais. Trí mhisean New Horizons a leathnú beifear in ann tuilleadh iniúchta a dhéanamh ar an teorainn sin.

Níos luaithe i mbliana, bhí imní ann go mbainfeadh na hathruithe atá beartaithe ag NASA ar an misean an fócas ar eolaíocht phláinéadach agus go gcuirfí an fhoireann eolaíochta atá ann faoi láthair in ionad na foirne eolaíochta atá ann faoi láthair. Chuir foireann an mhisin agus baill de phobal na heolaíochta pláinéadacha freasúra ar an togra seo. Shínigh 25 eolaí pláinéadach mór le rá litir agóide, agus thionscain an Cumann Spáis Náisiúnta achainí chun feasacht agus tacaíocht a ardú don mhisean.

Chaillfí deiseanna tábhachtacha taighde eolaíoch dá gcuirfí na hathruithe atá beartaithe i bhfeidhm. Leag an Príomh-Imscrúdaitheoir Alan Stern béim ar sheasamh uathúil New Horizons maidir le heolaíocht Kuiper Belt a bhaint amach agus cumas an spásárthaigh staidéar a dhéanamh ar réada i bhfad i gcéin agus cuardach a dhéanamh ar spriocanna nua eitilte.

Tiocfaidh maoiniú don mhisean leathnaithe ó Rannóg na hEolaíochta Pláinéadlainne de chuid NASA, agus déanfaidh an Rannán Eolaíochta Pláinéadlann agus an Héileafhisic an clár a bhainistiú i gcomhpháirt. Tá tionchar an bhuiséid agus tionchair ionchasacha ar thionscadail amach anseo fós le measúnú.

Le síneadh an mhisin, tá deis ag New Horizons cur lenár dtuiscint ar an gCóras Gréine Seachtrach. Tá an spásárthach i sláinte mhaith agus tá na hacmhainní ann chun oibriú go maith isteach i lár na 2050idí. De réir mar a leanann sé ar aghaidh lena thuras, féadfaidh sé fiú léargais a sholáthar agus é ag dul tríd an teorainn go dtí an spás idir-réaltach.

